Lucía Yépez lidera el pleno de oros de Ecuador en lucha femenina en Bolivarianos 2025

Lucía Yépez lideró el rugido tricolor de la lucha femenina en los Juegos Bolivarianos 2025. Y es que tanto La Tigra como sus compatriotas Génesis Reasco, Luisa Valverde y Jacqueline Mollocana ganaron la medalla de oro en sus respectivas categorías, reforzando el poderío del Team Ecuador en este deporte.

Serena de semblante pero agitada tras vencer 10-0 a la venezolana Alexa Álvarez, Yépez manifestó sentirse emocionada por coronarse en la final de los 53 kg. “Estoy súper emocionada... sé que se vienen cosas muy bonitas y seguiremos demostrando que las ecuatorianas somos guerreras”, afirmó al pie del tatami el pasado lunes 24 de noviembre.

La medallista de plata en París 2024 también dedicó su triunfo al iniciar con éxito el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028: “La medalla va dedicada para Dios, mi papá que es mi entrenador Jorge González, mi mamá y todas las personas que siempre me están apoyando”.

Lucía Yépez en lo más alto del podio de la competencia.

En los 50 kg, Jacqueline Mollocana, en sus terceros Juegos Bolivarianos, repitió la presea dorada tras superar a sus rivales en un torneo de cinco rondas. “Fue una competencia muy dura, pero nada imposible. Una experiencia grande y más motivación para las competencias que se vengan. La medalla dedicada para todo mi país, mi familia, mi entrenador y mi esposo”, dijo tras la victoria.

Revancha, experiencia y despedida dorada

En los 76 kg, Génesis Reasco, actual campeona mundial, logró el oro tras imponerse a la venezolana María José Acosta, en un combate cargado de revancha respecto al bronce perdido en París 2024 frente a la misma rival. “Esa revancha la ve más el profesor, yo vengo a disfrutar cada competencia y a darlo todo y a ganar. Estos Juegos fueron una experiencia súper bonita; lo veo como una preparación más para la meta que tengo, que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, afirmó.

Por último, Luisa Valverde cerró con broche de oro su participación en sus quintos y últimos Juegos Bolivarianos, coronándose campeona en los 57 kg al derrotar a la venezolana Mayra Parra. “Es una cosa muy bella saber que fui campeona de mis últimos Juegos Bolivarianos. Fui a dos Juegos Olímpicos y estoy trabajando para llegar a Los Ángeles 2028 y terminar una carrera exitosa”, expresó.

