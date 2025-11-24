Daniel Vallejo y un título soñado en el Challenger de Guayaquil 2025

El tenista paraguayo se quedó con el título del Challenger de Guayaquil, consolidando su ascenso en el circuito profesional

En una temporada 2025 que marcó su despegue definitivo en el profesionalismo, el tenista paraguayo Daniel Vallejo cerró el año con un título memorable al coronarse campeón del XXI Challenger de Guayaquil.

El joven tenista, de 21 años, derrotó en una final vibrante al peruano Juan Pablo Varillas (327) por 7-5, 6-7(7), 6-3, en un duelo cargado de intensidad. El encuentro, disputado bajo un fuerte calor, reunió a rivales que se habían enfrentado ya dos veces esta temporada y cuyos equipos tenían claro el plan de juego.

El primer set mostró esa lectura: Varillas tomó ventaja de 5-3, pero Vallejo arriesgó en momentos clave y remontó para cerrarlo 7-5. “Fue complicadísima la final, tuve varios match points que no se pudieron dar. Hubo un momento en el que él jugó un tenis increíble que no me dejó jugar y fue desesperante”, reconoció el paraguayo.

El segundo parcial elevó aún más el nivel. El atrevimiento del guaraní contrastó con la experiencia del peruano, quien llegó a ser 60 del mundo. Varillas llevó el partido al límite y se quedó con el set en un tiebreak dramático.

En el tercero, el equilibrio llegó hasta el sexto game, donde se sucedieron rupturas de servicio hasta que Vallejo, ya extenuado, cerró el partido. “La semifinal y la final fueron partidos durísimos, terminé sin físico, estoy destrozado, di todo y ahora toca descansar”, confesó.

Una temporada soñada

Daniel Vallejo con el trofeo que recibió como campeón del Challenger de Guayaquil. CORTESÍA

El título en Guayaquil acompaña un ascenso notable: a inicios del año, Vallejo era 233 del ranking y ahora finalizará, provisionalmente, 143 ATP, impulsado por sus títulos en Curitiba y Guayaquil, además de dos finales de Challenger y tres M25.

“Terminar el año así es impresionante. Estoy muy orgulloso, muy feliz. Es algo impensado”, celebró. Vallejo también destacó la organización del torneo. “Las canchas muy buenas, el ambiente muy bueno, fue un torneo muy lindo y todo muy cómodo”, detalló.

Con esa convicción, Vallejo apunta a seguir escalando en 2026, ya establecido como una de las grandes proyecciones del tenis sudamericano.

