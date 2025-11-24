Silvia Ortiz en los Juegos Bolivarianos: “Feliz por dar una alegría más a mi país”

La maratonista inauguró el medallero dorado del Team Ecuador en los Juegos Bolivarianos. Dedicó la presea a su familia

La tricolor Silvia Ortiz con la medalla de oro que ganó en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

La atleta Silvia Ortiz demostró su fortaleza en la maratón a nivel regional al proclamarse campeona de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, sumando la primera medalla de oro para el Team Ecuador.

La campeona sudamericana y poseedora del récord nacional confirmó su condición de favorita al detener el cronómetro en 2 horas, 34 minutos y 54 segundos, superando a las peruanas Sheyla Eulolio (2:35:10) y Zarita Suárez (2:36:07).

“Contenta de dar una alegría más a mi país, agradecida con todos los que me apoyan, mi familia, la empresa privada, a mi entrenador que siempre creyó en mí y a mi equipo de trabajo, al COE, a la Federación, porque sin ellos no hubiera sido posible esta medalla”, afirmó.

Sobre la dureza del recorrido, admitió que “las peruanas fueron rivales muy fuertes. Sabíamos que el desnivel sería exigente. Trabajé tranquila, sin desesperarme, y al final todo fue corazón y mente”.

Ortiz reveló que el tramo final fue un desafío casi insostenible. “Ya me daba por vencida, mis piernas ya no tenía, pero la motivación de mi familia, en especial de mi hija, me dio ese plus para rematar los últimos kilómetros”, confesó.

Al cerrar un 2025 inolvidable, dedicó el triunfo a quienes la acompañaron en este proceso. “Esta medalla es para Dios, para mi familia, para mi entrenador y para todos los ecuatorianos que se levantaron a alentarnos”.

Con esta victoria, Ortiz consolida su lugar como referente del fondo sudamericano y abre una nueva ilusión para el deporte ecuatoriano rumbo al ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.

Sigue la cosecha dorada

La Tigra Yépez se coronó campeona bolivariana en Perú. CORTESÍA COE

En la jornada de este martes 24 de noviembre, el Team Ecuador mantuvo sus buenas actuaciones en los Juegos Bolivarianos 2025.

En lucha libre, Lucía Yépez se colgó la medalla de oro al imponerse en la final a la venezolana Alexa Álvarez (10-0). La Tigra demostró por qué es una de las mejores luchadoras a nivel mundial en los 53 kilogramos y así sumar la cuarta presea dorada para la delegación tricolor.

🥇 ¡Medalla de Oro para Ecuador!



Lucía Yépez 🇪🇨 se corona en libre 53 kg femenina tras vencer a Alexa Álvarez 🇻🇪 en la final de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

¡Orgullo tricolor! 💛💙❤️ pic.twitter.com/cgaXx6GzWB — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) November 24, 2025

Sus pasos los siguió Génesis Reasco, quien quedó campeona de forma invicta en la categoría de 76 kilos; Jacqueline Mollocano, ganadora en los 50 kilogramos; y Luisa Valverde que se llevó la presea dorada en los 57 kilos.

En eSports, Óscar Ortega logró la medalla de plata tras disputar la final ante el uruguayo Williams Freire, en el estreno de esta disciplina en la historia de los Juegos. “Triste por la derrota, pero satisfecho de llevar una medalla histórica para los eSports en Ecuador”, afirmó Ortega.

