Chelsea vs FC Barcelona en Champions League: Caicedo será el eje táctico de Maresca

Moisés Caicedo será fundamental en el esquema de Enzo Maresca para frenar el poder ofensivo del FC Barcelona

Moisés Caicedo será clave en Chelsea para neutralizar el ataque del FC Barcelona cuando se enfrenten en la fecha 5 de la fase de liga de Champions League 2025-26, que se disputará este martes 25 de noviembre de 2025, desde las 15:00, en Stamford Bridge.

El volante ecuatoriano llega como eje del plan táctico de Enzo Maresca, quien decidió darle descanso en la reciente victoria 2-0 ante Burnley por la Premier League, el pasado sábado 22 de noviembre de 2025, reservándolo para este duelo europea.

El ecuatoriano asumirá el control del mediocampo

Maresca considera que Niño Moi es el jugador indicado para bloquear el poderoso frente ofensivo blaugrana, liderado por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Moisés Caicedo será titular en el choque de Chelsea ante FC Barcelona. Archivo

“Es un equipo que siempre quiere la iniciativa. Tiene muchas armas en ataque como Yamal, Lewandowski, Raphinha. Meten muchos goles y necesitamos un buen balance tanto en ataque como en defensa”, explicó Maresca.

En este escenario, Caicedo asumirá un rol determinante en la recuperación de la pelota y en la construcción ofensiva, trabajando en dupla con Enzo Fernández.

Cucurella destaca el impacto de Caicedo ante el Barça

Marc Cucurella también destacó la importancia de Niño Moi y la necesidad de frenar a Yamal en el centro del campo.

“Siempre es difícil jugar con esta clase de futbolistas. Daremos nuestra mejor versión para detener a Lamine y al resto del Barcelona. La clave será quitarles el balón, ellos quieren siempre someterte. Si ganamos los balones tendremos muchas posibilidades de sumar una victoria”, señaló el lateral.

Chelsea tendrá una baja sensible: Cole Palmer no estará por lesión, por lo que Reece James asumirá su posición.

Barcelona recupera a Raphinha pero sigue sin Pedri

Al otro lado, FC Barcelona recupera a Raphinha, Joan García y Marcus Rashford, jugadores que volverían al once titular tras superar molestias físicas. La mala noticia para los Culés es que Pedri seguirá fuera por su lesión en el bíceps femoral.

Un duelo crucial por la clasificación a octavos

Con siete puntos cada uno y ubicados en las posiciones 11 y 12 de la fase de liga, respectivamente, Chelsea y FC Barcelona llegan a este partido con la urgencia de ganar para meterse en zona de clasificación directa a los octavos de final.

