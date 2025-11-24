Manchester United vs Everton: Jugador expulsado por agredir a su compañero (Video)

Idrissa Gana Gueye le dio un 'manotazo' a su compañero de equipo, Michael Keane, y se fue al camerino

El 27 del Everton, Gana Gueye, fue expulsado luego de agredir a su compañero de equipo, Michael Keane.

Manchester United y Everton disputaron la jornada 12 de la Premier League inglesa en Old Trafford, estadio de los 'Diablos Rojos'. El resultado del partido fue 1-0 a favor del Everton, pero el marcador no termina de ser tan sorprendente como lo que sucedió durante el encuentro.

Posterior a una jugada peligrosa del Manchester United en el área de los visitantes, Gana Gueye se acercó violentamente a su compañero de equipo, el defensa Michael Keane, a recriminarle por un pase que el había entregado y que el defensor no había correspondido, lo que a posterior, generó el tiro que pasó cerca de la portería del Everton.

Poco a poco, entre palabras, la discusión comenzó a intensificarse, lo que hizo que el portero del Everton, el ingles Jordan Pickford, se acercase hacia los dos jugadores para tratar de calmar la situación, que para ese punto ya había escalado. Todo se intensificó cuando Keane, de un empujón alejó a Gueye, lo que hizo que el senegalés reaccione de una mala manera y le dé un 'manotazo' en el cuello al defensor del Everton y propio compañero de equipo.

El arbitro rápidamente reaccionó y le mostró la tarjeta roja a Gana Gueye, quien siguió recriminándole a su compañero mientras Pickford lo abrazaba, evitando así que la situación escale mucho más y pueda existir algo más que un expulsado.

Una importante victoria del Everton pese a la expulsión

Ni la figura de Casemiro pudo hacer algo frente al duro bloque defensivo que planteó el Everton de visita. Cortesía

El equipo de Rubén Amorín casi nunca encontró los espacios para hacerle daño al Everton, pero cuando lo hizo, se encontró siempre con la figura de Jordan Pickford resguardando los tres palos, quien no permitió que el balón ingrese a su portería y mantuvo el cero durante los 90 minutos.

A su vez, el Everton aprovechó la única oportunidad que tuvo para disparar al arco del Manchester United. Desde los pies de Kiernan Dewsbury-Hall a los 29' del primer tiempo, apareció un golazo que se coló cerca del palo derecho de Lammens, arquero del United, y decretó el marcador para el resto del partido.

Resumen Manchester United vs Everton

