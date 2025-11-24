¿Qué jugadores podrían reaparecer en el Olympiacos vs. Real Madrid por Champions?

El cuadro merengue espera recuperar piezas importantes en un partido clave luego de tres sin ganar

El Real Madrid llega al duelo ante Olympiacos por la Champions League con la necesidad de reencontrarse con la victoria, tras empatar 2-2 ante Elche y acumular tres partidos sin ganar. Para el choque de este miércoles 26 de noviembre (15:00 de Ecuador), el técnico Xabi Alonso podría recuperar a dos piezas clave: Antonio Rudiger y Aurelien Tchouaméni.

Ambos completaron la más reciente sesión de entrenamiento sin contratiempos, ganando ritmo después de sus lesiones. Su presencia en la convocatoria dependerá de cómo respondan en el último entrenamiento en Valdebebas, previo al viaje a Grecia.

Mastantuono mejora, pero aún está lejos

Otro futbolista que avanza en su recuperación es el argentino Franco Mastantuono, quien arrastra una pubalgia y se perdió los últimos tres encuentros. El ex River Plate participó parcialmente en la práctica grupal, aunque su regreso todavía no es inmediato.

En la sesión, los titulares ante Elche realizaron trabajos de recuperación, mientras que David Alaba, Éder Militao y Dani Carvajal continuaron con rutinas específicas debido a sus lesiones, por lo que están descartados para el duelo europeo.

Un partido clave para cambiar la racha

Con estas bajas, Xabi Alonso centra sus esfuerzos en la Champions League con la urgencia de revertir la mala dinámica reciente: dos empates en Liga y la derrota en Anfield. La visita al estadio Georgios Karaiskakis, por la quinta jornada del torneo, se vuelve determinante tanto por los puntos como por la necesidad de recuperar confianza en el tramo decisivo de la temporada.

