Supercopa España 2026: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la final con FC Barcelona

El FC Barcelona derrotó 5-0 al Athletic Club en semifinales y se prepara para la final de la Supercopa de España 2026

FC Barcelona espera su rival en la final de la Supercopa de España 2026.

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la Supercopa de España 2026 al golear 5-0 a Athletic Club en la semifinal y sellar su clasificación a la final del torneo.

Los goles de los Culés fueron obra de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Berdhji y Raphinha, quien marcó en dos ocasiones, demostrando un gran poder ofensivo y efectividad frente al arco rival.

Final de la Supercopa de España 2026: fecha, hora y estadio

Con esta contundente victoria, el equipo dirigido por Hansi Flick se enfocará ahora en la final, que se disputará el próximo domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 14:00, en el estadio King Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudita.

FC Barcelona es el actual campeón de la Supercopa de España. EFE

Barcelona buscará retener la Supercopa de España, luego de haber conquistado la edición pasada tras vencer 5-2 a Real Madrid. Flick tendrá a todos sus titulares disponibles y confía en mantener el nivel mostrado en la semifinal.

Derbi Madrileño definirá al rival del Barcelona en la final

Por su parte, la otra semifinal enfrentará a Real Madrid y Atlético de Madrid en un esperado Derbi Madrileño. El encuentro se jugará este jueves 8 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), también en el King Abdullah Sports City.

Lesiones y bajas clave en Real Madrid y Atlético de Madrid

Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, no podrá contar con Kylian Mbappé ni con Éder Militao por lesión, pero sí dispondrá de figuras como Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Rodrygo.

Por su parte, Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, estará sin Nico González ni Clément Lenglet por lesión, lo que añade incertidumbre a la alineación de los Colchoneros.

Cómo seguir la Supercopa de España 2026 en vivo desde Ecuador

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir toda la acción de la Supercopa de España 2026 en vivo a través de El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión por suscripción como en su plataforma digital.

Con un Barcelona en pleno rendimiento y un duelo capital que definirá al finalista, la Supercopa de España 2026 promete emociones fuertes en Arabia Saudita.

