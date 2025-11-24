Independiente del Valle marca el destino de Barcelona y Liga en Libertadores 2026

Independiente del Valle agita el final y presiona a Liga y Barcelona por el cupo 2

Arreaga, Vallecilla y Campi de Barcelona luego del empate 2-2 ante Liga de Quito.

Lo que parecía una final anunciada, con un Independiente del Valle caminando hacia el título de LigaPro, terminó convertido en una novela de tensión, drama y morbo.

Los rayados, sin proponérselo, se han convertido en los jueces silenciosos de la batalla más feroz del campeonato: la lucha de Liga de Quito y Barcelona por el segundo cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

El destino quiso que, de los cinco partidos que le faltan a los del Valle, tres crucen el camino de albos y amarillos.

Barcelona SC y Liga de Quito empataron 2-2 en el Monumental. Miguel Canales Leon

El calendario pone a Independiente de rival de LDU y Barcelona

Como si el calendario hubiese decidido sacudir la mesa, los dirigidos por Javier Rabanal deben jugar dos veces contra Liga de Quito (uno de ellos el diferido de la fecha 3) y cerrar el hexagonal enfrentando nada menos que a Barcelona.

Surge la pregunta que enciende el debate: ¿Independiente del Valle elegirá cuándo ser campeón?

Los rayados, firmes en la cima de la tabla con 74 puntos, sacan 12 unidades de ventaja a Liga de Quito y Barcelona (ambos con 62). Si esta semana vencen a Liga de Quito en la fecha 6, ya podrían gritar campeón y dejar que albos y amarillos tengan una lucha a muerte por el segundo lugar.

Así llegan los equipos a la parte final del hexagonal

Pero si pierden los negriazules el drama crece: empujan a Liga de Quito y complican a Barcelona. Y aún falta el duelo diferido. Una telaraña perfecta para el suspenso.

Los próximos días serán definitivos. Dos equipos peleando por ser la cara del Ecuador 2 en la próxima Copa Libertadores, que da la paso a fase de grupos, y viene con $ 3´000.000 más dinero de tres taquillas de local y otro, Independiente del Valle, jugando a ser el villano o el héroe según el resultado.

Barcelona carga con sus propios pecados. El estadio Monumental dejó de ser la fortaleza que todos temen. El empate 2-2 del domingo ante Liga de Quito dejó cicatrices profundas. Y aunque el equipo muestra una versión más intensa con Joao Rojas encendido, la mejora todavía no compensa los puntos que dejó escapar.

Se viene mucho suspenso en los partidos

Y si quieren una dosis más de suspenso, ahí aparece Universidad Católica, acechando con seis puntos menos que Barcelona. Un dato que en silencio mete más presión a los canarios, que si tropiezan y el Trencito se enciende, los podría dejar sin Libertadores.

Para el exjugador Silvano Stacio, “Barcelona hizo un partido tácticamente muy bueno ante Liga de Quito, eso le da respiro. Independiente va a querer ser campeón ya este fin de semana, lo que le serviría a Barcelona porque le restaría tres puntos a un rival directo como Liga, y los amarillos deberían aprovechar ese golpe anímico. Todo está reñido”.

Barcelona SC se mantiene en zona de clasificación al repechaje de la Copa Libertadores 2025. MIGUEL CANALES

Y agrega que “el que tropieza sabe que pierde el cupo directo a la Libertadores, pero Barcelona la tiene bien difícil”.

Gavica, por su lado, destaca la propuesta de Rescalvo. “Barcelona hizo ver mal a Liga de Quito a ratos. La presión, la propuesta, todo fue correcto. Pero al Ídolo le falta definición, y eso es vital. Los goles que recibió fueron errores de trabajo semanal”, manifestó.

Sobre si los mostrado le alcanzará a los toreros para superar a los albos, Gavica analizó que “una cosa es jugar bien, otra es concretar. Barcelona tiene tres partidos durísimos: visita a Libertad y cierra con Independiente”.

