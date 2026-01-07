Durán: Cinco asesinatos en 12 horas incluyen a un pastor y dos ancianas

Sicarios usaron un falso delivery en un caso. En otro, balas perdidas alcanzaron a víctimas colaterales

Ataques armados en la Coop. 5 de Junio y en la Coop. Hector Cobos.

Durán vivió una jornada sangrienta este martes 6 de enero de 2026. En un lapso de doce horas, dos ataques armados en distintos sectores del cantón dejaron un saldo de cinco fallecidos, entre ellos un líder religioso y dos mujeres de la tercera edad que fueron víctimas colaterales.

¿Cómo ocurrió el crimen del pastor y su hija?

El primer hecho violento se reportó cerca de las 11:30 en la cooperativa 5 de Junio. Según el reporte oficial, Julio César Vásquez Sánchez, de 60 años y conocido por su labor pastoral, fue asesinado junto a su hija, Gina Daniela Vásquez Cevallos, de 19 años.

Los victimarios utilizaron una estrategia de engaño para vulnerar la seguridad del domicilio. Sujetos armados fingieron ser repartidores de un servicio de delivery, indicando que traían un regalo. Una vez que lograron que las víctimas abrieran la puerta, preguntaron por un familiar y abrieron fuego inmediatamente.

Alexandra Arce rompe el silencio tras condena: "Fuimos sentenciados sin pruebas" Leer más

La violencia recrudeció al caer la noche. Alrededor de las 20:30, en la cooperativa Héctor Cobos, sector 1, un nuevo tiroteo acabó con la vida de tres mujeres. Las investigaciones preliminares apuntan a que dos de ellas no eran el objetivo de los sicarios.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Zúñiga Medina (81 años) y Catalina Campuzano Medina (73 años). Ambas se encontraban conversando en el exterior de una vivienda cuando se desató una persecución. La tercera fallecida, Noely Vernaza Cedeño (24 años), intentaba huir de hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

"Los delincuentes perseguían a la chica. Ella, tratando de buscar ayuda, intentó refugiarse en la casa donde estaban mis familiares. Ellas fueron víctimas colaterales", relató un testigo y pariente de las adultas mayores.

RELACIONADAS Violento ataque en Durán deja cinco víctimas mortales

La Policía Nacional ha desplegado operativos en las zonas afectadas y agentes de la Dinased trabajan para establecer si existe conexión entre ambos sucesos. Un dato relevante para la investigación es que Noely Vernaza Cedeño registraba antecedentes por tráfico de drogas en 2023, según los registros judiciales preliminares citados por las autoridades.

La comunidad de Durán permanece en alerta ante el repunte de muertes violentas que afectan tanto a objetivos específicos como a ciudadanos inocentes en sus propios barrios.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!