Los videos de los nexos del correísmo y el chavismo que se exhibieron en la Asamblea

ADN llevó el tema Venezuela al Pleno y revivió una entrevista a Rafel Correa en la que habló de su rol en gobierno de Maduro

La captura de Nicolás Maduro en una intervención de Estados Unidos en Venezuela tuvo eco en la Asamblea Nacional de Ecuador. El oficialismo no desaprovechó la coyuntura para acorralar al correísmo y recordarle sus nexos con ese régimen. Un video fue clave en la sesión del Pleno realizada el 5 de enero de 2026.

(NO TE PIERDAS: Nataly Morillo: exfuncionarios procesados ya no tendrán refugio político en Venezuela)

La legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Jaramillo, llevó el tema al Pleno con un objetivo concreto: exponer los vínculos entre el máximo líder de la Revolución Ciudadana y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa, y Nicolás Maduro.

Durante la sesión convocada para la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, Jaramillo presentó una moción de cambio del orden del día. Para sustentarla, difundió un video de una entrevista concedida por Correa al medio El Español. En ese espacio, el exmandatario afirmó: “¿Maduro? Es un ser humano muy bondadoso, pacífico te diría”.

Mario Godoy repartió culpas en el Pleno de la Asamblea, menos las de su exdirector Leer más

En la misma entrevista, Correa también señaló: “no es que yo trabajo para Maduro, somos asesores económicos de Venezuela. Yo tengo dos personas permanentemente (ahí), exministros de Economía míos que hacen además un extraordinario trabajo”.

El video volvió a ser utilizado por el asambleísta oficialista Andrés Castillo. Lo citó para referirse a la situación económica de Venezuela y arremeter nuevamente contra el correísmo. Esto antes de la aprobación de una resolución para rechazar “el expreso encubrimiento o el silencio político frente a organizaciones criminales transnacionales”.

Un intento de fiscalización

Ese mismo 5 de enero de 2026, antes de la sesión del Pleno, la bancada de ADN se pronunció sobre la captura de Maduro y aseguró que existen informes de inteligencia que vinculan a la Revolución Ciudadana con el denominado Cartel de los Soles, del cual sostienen que Maduro sería su líder.

“La captura de Nicolás Maduro levanta graves alertas en el Ecuador”, afirmó la asambleísta de ADN, Valentina Centeno.

“Tenemos informes de Inteligencia que demuestran los vínculos entre el Cartel de los Soles, a través del Tren de Aragua (grupo de delincuencia organizada), y las bandas ecuatorianas”, añadió la legisladora.

La bancada de la Revolución Ciudadana hoy está llena de gritos de desesperación.

Están asustados.

No por la democracia ni por los derechos humanos.



Están asustados porque se les acabó el financiamiento que les daba el régimen de Maduro, porque los delincuentes de su partido ya… pic.twitter.com/LGyoeXvImQ — AdnEcuadorOk (@Adnecuadorok) January 5, 2026

Según ADN, esta cooperación entre el Tren de Aragua y organizaciones delictivas en Ecuador habría contribuido a la ola de violencia sin precedentes que enfrenta el país. “Esto demuestra que el narco ya no está solamente en las calles, sino también en la política”, manifestó Centeno.

Como parte de la resolución adoptada, el Pleno autorizó el inicio de un proceso de fiscalización respecto al financiamiento de las campañas políticas del correísmo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!