EE. UU. detiene en su territorio a hombre con orden de prisión vigente en Ecuador

La detención se realizó en Minneapolis, en un operativo ejecutado por autoridades estadounidenses

Un hombre con una orden de prisión vigente en Ecuador por un caso que investiga asesinato y violación fue capturado en Estados Unidos.

Un hombre con una orden de prisión vigente en Ecuador por un caso que investiga asesinato y violación fue capturado en Estados Unidos, confirmó este martes el ministro del Interior, John Reimberg, quien destacó la relevancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen.

La detención se realizó en Minneapolis, en un operativo ejecutado por autoridades estadounidenses en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador. Según Reimberg, la acción fue liderada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo la responsabilidad de su secretaria, Kristi Noem.

“Para quienes dicen que la cooperación internacional no sirve de nada: en un operativo en Minneapolis, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, se apresó a Tomás Ernesto Espín Tapia”, señaló el ministro en su cuenta de la red social X.

Reimberg precisó que el detenido “tiene una orden de captura vigente por asesinato y violación en Ecuador”, sin ofrecer mayores detalles sobre el estado del proceso judicial ni los plazos para una eventual extradición.

Cooperación internacional en temas de seguridad



En su mensaje, el titular del Interior subrayó que las autoridades continuarán persiguiendo a personas requeridas por la justicia, incluso fuera del país. “Que quede claro: ningún delincuente, sea de la calaña que sea, tiene escondite. A todos los vamos a encontrar y poner donde se merecen: en la cárcel”, escribió.

La captura se produce en un contexto de crisis de seguridad en Ecuador. Desde 2024, el país se encuentra bajo un “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de intensificar las acciones contra organizaciones criminales, a las que el Gobierno ha catalogado como terroristas.

Pese a estas medidas extraordinarias, Ecuador cerró 2025 con cifras históricas de violencia. Hasta el 19 de diciembre se registraron 8.847 homicidios, según datos de la Policía Nacional, en lo que se considera una escalada sin precedentes atribuida a disputas de poder y territorio entre bandas del crimen organizado.

