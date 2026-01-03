Ecuador extradita a ciudadano peruano solicitado por presunto abuso sexual

La Policía Nacional ejecutó el 2 de enero de 2025 la extradición activa de un ciudadano peruano requerido por la justicia ecuatoriana por el presunto delito de abuso sexual.

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó el 2 de enero de 2025 la extradición activa de un ciudadano peruano requerido por la justicia ecuatoriana por el presunto delito de abuso sexual. El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Nacional INTERPOL, en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) Lima, y se sustentó en una notificación roja que permanecía vigente contra el sospechoso.

(Te invitamos a leer: La Fiscalía vinculará al extraditado alias Gerente a caso de lavado de activos)

Según la información policial, las labores de investigación y cooperación internacional permitieron localizar al ciudadano Calixtro, quien fue detenido el 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Piura, Perú.

Su captura se realizó como parte de un trabajo articulado entre organismos de seguridad de ambos países, en el marco de los mecanismos de asistencia penal internacional. El ciudadano es requerido por la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Pasaje, provincia de El Oro, donde enfrenta un proceso por su presunta participación en un caso de abuso sexual ocurrido el 26 de marzo de 2017.

RELACIONADAS Sentencian a trece años de cárcel a un hombre que prostituyó a una menor en Machala

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Quito: Tribunal condena a 19 años al agresor de una menor de edad en Tumbaco Leer más

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se habría producido en el domicilio de una menor de edad, en un contexto de cercanía y confianza con la familia, situación que motivó la denuncia y dio inicio a la causa judicial.

Tras concluir los trámites correspondientes y validar los procedimientos establecidos en materia de extradición, el ciudadano fue entregado a las autoridades ecuatorianas para continuar con el proceso penal en su contra. Con su traslado, Ecuador formaliza la fase judicial que deberá definir la responsabilidad del acusado ante los tribunales competentes.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!