Quito: Tribunal condena a 19 años al agresor de un menor de edad en Tumbaco

El Tribunal de Garantías Penales de Ecuador sentenció a Cristian Javier a 19 años de privación de libertad por el delito de violación contra una adolescente de 12 años. Además, el agresor deberá pagar 5.000 dólares como reparación integral y una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados. La sentencia incluye medidas de protección para la víctima.

Detalles del ataque a la adolescente en Tumbaco

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2024, cuando la menor salió de su domicilio rumbo a la casa de una amiga. Cristian Javier, a bordo de su camioneta, le ofreció llevarla y la convenció de subir al vehículo. Sin embargo, en lugar de conducirla a su destino, la trasladó hasta un hostal, donde la agredió sexualmente.

Los ruidos provenientes de la habitación alertaron a otras personas hospedadas, quienes llamaron de inmediato a la Policía Nacional, que detuvo al agresor en flagrancia, evitando que la agresión continuara.

Fiscalía presenta pruebas contundentes en juicio

Durante el juicio, la Fiscalía de Tumbaco presentó un sólido conjunto de pruebas, que incluyó:

Testimonios de los agentes que realizaron la aprehensión

Valoración psicológica de la víctima

Pericia de entorno social

Otros elementos probatorios clave

Gracias a esta evidencia, el Tribunal dictó la sentencia condenatoria basada en los artículos 171, numeral 3, y 48, numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sancionan la violación cometida mediante amenaza o intimidación.

Contexto de delitos contra la niñez y adolescencia en Ecuador

Según datos del Consejo de la Judicatura, entre 2014 y julio de 2025 se registraron 15.724 procesos judiciales por delitos contra niños y adolescentes en todo el país. Del total:

69% corresponde a abuso sexual

20% a violación

11% a otros delitos como maltrato y explotación

Estos números reflejan la preocupante frecuencia de delitos sexuales en el país y la necesidad de fortalecer la protección de menores.

Organizaciones de protección infantil y autoridades judiciales resaltan la urgencia de denunciar tempranamente los casos de abuso y reforzar la educación en entornos familiares y escolares. Casos como el de Tumbaco evidencian la relevancia de la colaboración ciudadana y la intervención institucional para garantizar justicia y seguridad para los menores.

