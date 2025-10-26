Camila conquista Quito: Así fue su espectacular concierto en el Coliseo Rumiñahui

El 25 de octubre de 2025, el Coliseo General Rumiñahui en Quito vibró con la magia de Camila durante su gira 'Regresa Tour'.

El Coliseo Rumiñahui se inundó de gritos, aplausos y ovaciones que resonaron en cada rincón cuando la banda mexicana Camila subió al escenario y abrió su concierto con el tema Mientes. Los fans coreaban con pasión cada línea: “Mientes, me haces daño y luego te arrepientes”, para marcar así el inicio de una noche inolvidable llena de música, emociones y recuerdos.

Camila emociona a fans quiteños

La complicidad de los cantantes con el público fue evidente desde los primeros acordes. Entre canciones, las interacciones, las risas y las pedidas de mano sorprendieron a todos, demostrando que Camila es capaz de conectar con la gente de manera única.

La banda, con más de 20 años de trayectoria, ha enamorado a generaciones y para este concierto, atrajo a fanáticos de todo el Ecuador. Como Camila Sandoval, quien viajó ocho horas en bus desde Cuenca, habiendo comprado su entrada desde el 1 de agosto. Ella escucha la banda desde los 11 años y confiesa que canciones como Tú decidiste dejarme y Perdón marcaron su adolescencia.

No fue la única; Jacinta Cabezas y Doménica Jiménez, madre e hija, llegaron desde Milagro tras un largo viaje que incluyó pasar por Guayaquil. Corearon hasta quedarse sin voz canciones como Bésame, Todo cambió y Mientes. “Emocionada al saber que Camila anunciaba conciertos en el país. Escucho a este grupo desde los 13 años y ahora tengo 18. Sus canciones son profundas y cada una cuenta una vivencia diferente”, dijo Doménica.

Entre melodía y melodía, los integrantes disfrutaron del acompañamiento del piano de Mario Domm, quien presentó su reciente tema, Diecisiete. Los asistentes, como si estuvieran en un karaoke gigante, acompañaron cada línea y crearon coros que envolvieron el escenario.

Samo, por su parte, compartió un emotivo mensaje sobre la importancia de amar: “La razón de esta vida no es solo existir, sino vivir a diario, enfrentar retos, disfrutar de lo que tenemos y ser felices. Todos buscamos un amor en la vida, pero a veces nos encontramos con relaciones que no nos aportan. Al amor no hay que perseguirlo; espero que esta noche él los encuentre”, dijo ante su público, y arrancó aplausos y sonrisas.

Jacinta Cabezas y Doménica Jiménez, madre e hija, llegaron desde Milagro para corear los grandes éxitos de la banda mexicana Camila. Franklin Jácome

Gira "Regresa Tour" llena el Coliseo Rumiñahui

El Coliseo se llenó de emociones, luces, pantallas y proyecciones que acompañaban los temas, creando un ambiente íntimo y a la vez gigantesco. Fueron dos horas y media donde cada canción fue un viaje por la memoria sentimental de quienes crecieron escuchando a Camila, recordando amores, desamores y momentos que marcaron sus vidas. La combinación de piano, guitarras y armonías vocales hizo que cada tema resonara con fuerza, haciendo vibrar a todos los rincones del recinto.

Desde mediados de los años 2000, las voces de Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado comenzaron a sonar en las radios hasta convertirse en parte de la memoria sentimental de toda una generación en América Latina.

Canciones como Todo cambió, Mientes y Aléjate de mí cruzaron fronteras y se transformaron en himnos de amores adolescentes, despedidas dolorosas y reconciliaciones inesperadas. En fiestas, viajes en bus o serenatas improvisadas, las letras de Camila han acompañado la vida de miles de jóvenes que encuentran en ellas un reflejo de sus propias historias.

Samo y Pablo Hurtado brillaron junto a Mario Domm en el escenario del Coliseo Rumiñahui, haciendo vibrar a los fanáticos quiteños. Franklin Jácome

Volver a los escenarios no fue sencillo para los artistas. La pandemia, los proyectos individuales y los desafíos personales pusieron a prueba su unión. Sin embargo, el reencuentro con el público ecuatoriano fue emotivo y lleno de gratitud. “Hubo muchos retos para estar aquí, pero sin ustedes esto no sería posible. ¡Nos vemos pronto, Quito!”, expresó Samo al cerrar el concierto con Todo cambió, mientras las luces se encendían y una mezcla de emociones invadía al público.

Más de dos horas de música, nostalgia y alegría consolidaron este concierto como una experiencia inolvidable, en la que cada acorde y cada letra recordaron por qué Camila sigue siendo un referente del pop latino y un vínculo emocional entre generaciones.

El Coliseo Rumiñahui escuchó música, también vibró con historias, recuerdos y un amor compartido que nunca se apaga.

Los fanáticos de la banda mexicana Camila llegaron desde las 18:00. Johana Torres y Kevin Yanac disfrutaron cantando éxitos como 'Mientes' y 'Todo Cambió', entre otros clásicos. Franklin Jácome

La agrupación vuelve a conquistar los escenarios

Camila es una de las agrupaciones pop más icónicas de México, formada en 2005 por Mario Domm en piano y voz, reconocido por su trabajo como productor y compositor de artistas como Kalimba, Reyli, Alejandra Guzmán y Sin Bandera; junto a Pablo Hurtado en guitarra y Samuel ‘Samo’ Parra en voz. Su propuesta musical combina melodías románticas con letras profundas que conectan con millones de seguidores en Latinoamérica.

En 2006 debutaron con el álbum Todo cambió, que vendió más de un millón de copias y los posicionó como una de las bandas revelación del pop mexicano. El primer sencillo, Abrázame, se convirtió en un himno que traspasó fronteras. En 2007 lanzaron la edición especial del disco, incluyendo CD y DVD con material exclusivo para sus fans. Incluso grabaron una versión en portugués de Abrázame junto a la artista brasileña Wanessa Camargo.

Su segundo álbum, Dejarte de amar (2010), consolidó su éxito con temas como Mientes, mientras recibían Disco de Platino en Estados Unidos y Cuádruple Platino en México. Cada integrante aportó composiciones propias, como muestra de su crecimiento musical y creativo.

En 2012, su participación en el Festival de Viña del Mar les otorgó Antorcha de Oro y Plata y Gaviota de Plata, reconocimiento que reafirmó su influencia en la música latina.

Luego de la separación de Samo en 2013 y una década de proyectos individuales, Camila se reúne nuevamente con Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado al frente.

Con su Regresa Tour, la banda celebra su retorno a los escenarios y promete emocionar a sus seguidores. No será difícil: ellos constituyen uno de los grupos pop más importantes de Latinoamérica.

