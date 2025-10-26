La moda gótica conquista Halloween

Nada de disfraces exagerados, el look más impactante es el que mezcla misterio, sensualidad y un toque de oscuridad.

Un vestido strech más chaqueta de cuero promete diversión más allá de la fiesta.

Las redes sociales hoy funcionan como un radar implacable de lo que el público realmente busca en la temporada de Halloween: ya no todo gira únicamente en torno al disfraz tenebroso tradicional, sino que muchas optan por propuestas más sofisticadas e incluso sexys, conscientes de que en la fiesta puede asomarse un crush, y asustarlo ya no es la idea.

Entonces aquí entra el estilo gótico sofisticado: oscuro, elegante, insinuante, cargado de actitud. Y como dice la asesora de imagen Belén Santiesteban, “el negro es la base, pero el poder está en la textura y el matiz que añades”.

Como inspiración, no dudes tomar como referencia a la inigualable Lady Gaga, en los Grammys de 2025.

En esa ocasión, apareció con un impactante vestido negro de silueta victoriana que combinaba cuero y tafetán, para elevar el glamour gótico a su máxima expresión.

También la actriz Jenna Ortega, protagonista de la serie Wednesday, es sobria, contemporánea y representa este estilo gótico con piezas estructuradas y accesorios que no son obvios.

Santiesteban ofrece algunas claves para dominar el gótico chic. Así, este Halloween, olvídate del susto y apuesta por la elegancia en clave gótica.

Si este años has decidido convertirte en esa versión chic del misterio mientras bailas Goo goo muck de The Cramps. ¿Lista para pedir dulce o truco?

Outfit de impacto

Si quieres modernizar tu propuesta de Halloween y brillar como nadie en ese día en el que los disfraces son protagonistas, no te pierdas estos consejos:

Elije la prenda negra: Opta por una pieza de ese color que sea la principal: vestido ceñido, falda, top o un jumpsuit. El negro funciona como lienzo para el resto del outfit.

Añade un matiz oscuro: Puede ser una prenda en tono burdeos o rojo vino, en un solo elemento, como un blazer, bolso o labial para hacer contraste y dar sofisticación.

Una combinación perfecta para un look dark sin esfuerzo. Foto: Gerardo Menoscal

Texturas protagónicas: Combina cuero o efecto cuero con terciopelo, malla o lentejuelas discretas. Por ejemplo, una falda de cuero más top de terciopelo o viceversa.

Accesorios clave: Choker (gargantilla), guantes de encaje o cuero, medias oscuras, tacones cerrados o botas. Estos detalles hacen que el look suba de categoría sin necesidad de máscara o maquillaje extremo

.

Vestido de flores de organza combinado con choker. Pura elegancia gótica. Foto: Gerardo Menoscal

Un toque de brillo: Puedes incorporar una malla con detalles de brillo metálico encima de un vestido, o combinar con un accesorio metalizado como una cartera, para que el look resalte sin parecer disfraz.

