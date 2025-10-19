Kim Kardashian deslumbra con traje enigmático en la Academy Museum Gala 2025

La socialité Kim Kardashian juega con la moda y el anonimato en un atrevido vestido de Maison Margiela

Si algo sabe hacer Kim Kardashian es convertir la alfombra roja en un escenario de espectáculo y moda.

La socialité y empresaria Kim Kardashian volvió a convertir la alfombra roja en un escenario de moda y creatividad. Durante la Academy Museum Gala 2025, el sábado 18 de octubre, la mediana del clan Kardashian sorprendió con su estilismo.

El llamativo atuendo logró combinar riesgo, vanguardia y teatralidad, demostrando una vez más por qué es una de las celebridades más influyentes en el mundo de la moda contemporánea.

Vestido Maison Margiela: corte y dramatismo

Kim lució un vestido strapless de Maison Margiela, de la colección Alta Costura otoño-invierno 2025/26, debut de Glenn Martens en la firma. La pieza cuenta con mangas largas en forma de capa y un corset ceñido que acentuaba su silueta.

Sin embargo, el detalle más impactante fue la cobertura total del rostro con la misma tela del vestido, generando un efecto enigmático y vanguardista, que recordaba a su aparición en la MET Gala 2021 con Balenciaga.

Moda y anonimato: el mensaje detrás del look

Más allá del impacto visual, Kim decidió jugar con el anonimato y la auto-referencia, y se escondió parcialmente mientras seguía siendo reconocible.

Sin duda alguna logró su objetivo: demostrar (¡una vez más!) su gran capacidad para transformar la moda en una performance artística. En ella, cada elemento, desde el collar con piedras hasta la manicura extralarga, fue cuidadosamente pensado para crear contraste y atención.

Comparación con sus looks anteriores

La aparición recuerda al Balenciaga total black de 2021, donde la máscara y la estética extrema también marcaron un hito.

Pero también hay diferencias. La más notoria radica en la combinación de minimalismo y dramatismo por los que decantó este 2025, que reforzó con accesorios ostentosos que Kim eligió para esta ocasión.

