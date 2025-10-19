Kim Kardashian revela detalles de su matrimonio tóxico con Kanye West y su familia

Kim Kardashian habla de su vida con West, sus hijos y su soltería. Además, su presentación en una reciente alfombra roja

La empresaria y estrella mediática Kim Kardashian sabe bien cómo mantener la atención en ella. Recientemente concedió una entrevista sincera en el popular podcast Call her daddy, conducido por Alex Cooper, donde abordó su relación con Kanye West, su familia y su presente profesional.

Durante más de una hora y cuarenta minutos, la fundadora de Skims se mostró abierta y vulnerable al relatar los últimos años de su matrimonio y las complejidades de criar a sus cuatro hijos mientras lidiaba con un vínculo que ella define como “tóxico”.

Matrimonio con Kanye West: ocho años de complejidad

Kim y Kanye se casaron en 2014 y oficializaron su divorcio en 2022. Kardashian admitió que recordar lo bueno es natural, pero no ignora los desafíos: “No sabía qué me iba a pasar al despertar y era realmente inquietante”, señaló.

La empresaria habló sobre los episodios de trastorno bipolar de West y cómo estos afectaban su vida familiar y emocional, así como las erráticas decisiones financieras del rapero, incluyendo la pérdida de varios vehículos de lujo en momentos de crisis.

La maternidad como prioridad

Con cuatro hijos (North, Saint, Chicago y Psalm), Kim relató cómo su salud mental se vio comprometida por la tensión matrimonial.

“Cuando no podía criar a mis hijos como debía, tuve que salvarme para ser una mejor madre”, explicó. Aun así, destaca que no se arrepiente de la relación, considerando que haber compartido más de una década con West y formar una familia no es un fracaso.

Reflexiones sobre la soltería y el presente

Luego de tres años sin pareja, Kim reconoce que disfruta de su independencia, aunque su hija North la insta a volver a casarse. Lo hace en tono de broma, explica.

En el ámbito profesional, la empresaria mantiene una agenda muy intensa. El 23 de octubre se tiene programado el estreno de la séptima temporada de The Kardashians.

Pero eso no es todo, el 4 de noviembre debuta la serie All’s fair, en la que comparte escena nada menos que con Naomi Watts y Glenn Close. Además, su marca Skims sigue generando revuelo, destacando un reciente lanzamiento que se agotó en horas.

Fortaleza y oportunidad... ¿o ambas?

Durante casi dos horas, la socialité conocida a nivel mundial permitió a sus seguidores conocer de su propia boca algunos momentos difíciles en su vida privada.

Aunque ello no es nuevo, tratándose de Kim Kardashian, quien ha hecho de su vida un libro abierto.

Sin embargo, es innegable que ofreció un mensaje que para muchos fue alentador: es posible encontrar un equilibrio adecuado entre la maternidad, la carrera profesional y el bienestar emocional. Una lucha que muchos, sobre todo mujeres, se vive a diario.

Sin embargo, muchos dicen aquello es posible cuando se cuenta con la fortuna que hay detrás de Kim y el apoyo mediático que su sola figura reclama. Aquello, de todas maneras, no le quita mérito.

