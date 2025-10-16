Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Kim Kardashian
Kim Kardashan durante el episodio de ‘Call her Daddy’.X: @PopCrave

Kim Kardashian no tiene idea cuánto cuesta un litro de leche

La magnate Kim Kardashian se suma a un episodio de ‘Call her Daddy’. Preguntas casuales, crianza compartida y vida amorosa

  • Verónica Cisneros

Un episodio reciente de Call Her Daddy ha puesto a Kim Kardashian en la lupa. El programa, conducido por Alex Cooper, invitó a la celebridad de 44 años a hablar abiertamente sobre su vida, incluyendo detalles de su matrimonio con el rapero Kanye West.

RELACIONADAS

La producción, que dura más de una hora, abordó temas como su carrera, relaciones pasadas y la coparentalidad que mantiene con el cantante. Sin embargo, el protagonismo se lo llevó un segmento juguetón y revelador llamado Burning Questions, en el que se plantean preguntas rápidas y embarazosas. Un intento de humanizar a celebridades de alto perfil.

El momento más comentado y viralizado por los internautas ocurrió cuando Alex le preguntó: “¿Cuánto cuesta un galón de leche?”. La magnate respondió con honestidad: “No tengo idea. ¿Como $4 dólares?”. Los comentarios no se hicieron esperar, y la situación fue realzada por varias fuentes.

¿Por qué surgió la pregunta?

Cooper suele recurrir a este tipo de preguntas para evidenciar el desconectado mundo de lujos en el que viven las celebridades de alto perfil. Kim, conocida por su imperio de miles de millones, admitió que no realiza compras cotidianas.

Elizabeth Gutiérrez y el Chef Jesús

Elizabeth Gutiérrez, ¿ya tiene nuevo novio?: Aquí los detalles

Leer más

"No voy al supermercado yo misma desde hace años. Tengo asistentes que se encargan de eso, y todo se entrega o se pide por aplicación. Mi vida es caótica con los niños y el trabajo, así que no pienso en precios básicos", explicó. Una declaración que oscureció la imagen de madre moderna que la celebridad intenta proyectar.

RELACIONADAS

La reacción de Kim fue reírse y tomarlo con humor, diciendo: "Suena privilegiado, lo sé, pero es la realidad. Recuerdo cuando era niña y mi mamá Kris nos hacía contar centavos, pero ahora... ¿quién sabe? North probablemente lo sabría mejor porque ve TikToks sobre inflación."

Para añadir más leña al fuego, comentó que intenta enseñarles a sus hijos, fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West, quien tampoco se libra de las revelaciones del programa, el valor del dinero. Sin embargo, reforzando su imagen de diva, admitió que su estilo de vida hace que esa tarea sea complicada.

Kim Kardashian
Kim Kardashan junto a sus cuatro hijos: North West, Saint West, Chicago West y Psalm West.Instagram: @holausa

Revelaciones sobre el divorcio con Kaney West

Estas respuestas se entrelazaron con temas más profundos, vinculando el momento con la discusión sobre su divorcio con Kanye West, con quien mantuvo una relación desde 2014 hasta 2021. Kim mencionó la inestabilidad financiera que experimentó junto al rapero, consecuencia de los episodios derivados de su trastorno bipolar diagnosticado.

Victoria’s Secret 2025 se podrá ver gratis y en vivo en YouTube, Instagram y TikTok.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: mira el desfile en vivo aquí

Leer más

Las erráticas acciones de West también lo llevaron a realizar comportamientos extraños, como crear una lista de personas traidoras en la que incluyó a figuras del entretenimiento, políticos e incluso a su propia hija North West, quien tan solo tiene 12 años. Ninguna explicación fue ofrecida por el rapero, dejando asentada su imagen inestable y poco sana.

RELACIONADAS

Durante el podcast, Kim también reveló que en algún momento su ex esposo llegó a regalar los cinco Lamborghinis que ambos compartían a sus amigos, una muestra de la incertidumbre que vivía con Kanye.

La celebridad concluyó con humor: "Pasé de no saber precios a manejar presupuestos multimillonarios, pero aún así, la leche no está en mi experiencia", una frase con la que demuestra que esos precios todavía le resultan ajenos.

Reacciones y viralización

El clip explotó en X (antes Twitter) y TikTok, acumulando más de 5 millones de vistas en pocas horas. Algunas críticas vinieron acompañadas de memes que la acusaban de estar desconectada de la realidad. “Mientras la inflación sube, Kim adivina precios como en un game show”, se leía en los comentarios, mientras que otros, en defensa de la estrella, añadían: “Es honesta, no finge ser real de forma forzada como otras celebridades”.

RELACIONADAS

Varios usuarios la compararon con la actriz Gwyneth Paltrow, quien en su momento desconocía los precios de su propia línea de bienestar y cuidado, Goop.

Por otra parte, Alex, como buena moderadora, bromeó: “Bienvenida al club de los ricos que no compran leche. Yo tampoco sé, pero Google dice $4.50 en promedio.”

RELACIONADAS

La situación escaló hasta generar debates sobre la brecha de clases sociales en Hollywood. Medios como TMZ y Page Six lo calificaron como “el momento más relatable y no relatable de Kim”, y el tema incluso llegó a foros como Reddit. Reacciones caóticas para una respuesta igual de caótica.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. PSG sorprende con su plan para retener a Willian Pacho: descubre su nuevo contrato

  2. Vinagre en la sartén: el truco que mejora tus huevos fritos

  3. CONAIE aclara que no fue convocada a diálogo en Imbabura y llama a la unidad indígena

  4. Trabajo en el Metro de Quito: circula información de falsos puestos de trabajo

  5. Lo que se sabe de Iván Ballesteros: implicado en atentado a la Bahía que quedó libre

LO MÁS VISTO

  1. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  2. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  4. Aquiles Álvarez anuncia la eliminación de parqueos en la 9 de Octubre

  5. 'Torenza' no figura en la Biblia: origen viral y lecturas espirituales sin sustento

Te recomendamos