Elizabeth Gutiérrez, ¿ya tiene nuevo novio?: Aquí los detalles

Jesús Díaz, conocido como Chef Yisus, se consolidó como uno de los rostros de Despierta América en Univision

Los rumores que vinculaban sentimentalmente a Elizabeth Gutiérrez y al chef Yisus comenzaron a circular en julio de 2025 en diversos medios. Hasta ahora, ninguno de los dos había respondido públicamente.

RELACIONADAS Pablo Alborán incluye a Ecuador en su Global Tour 2026 con shows en Quito y Guayaquil

Durante su participación en el programa Dime la neta (YouTube), conducido por Quique Usales, el chef fue consultado de manera directa sobre el tema. “¿Hay algo de verdad ahí o no?”, le preguntó el presentador. La respuesta de Yisus fue clara: “No, una linda amistad simplemente”. El exrostro de Despierta América destacó que Gutiérrez “es una persona divina” y añadió: “Yo pienso que cualquier hombre soltero con el que ella comparte sin ningún tema de intimidad ni mucho menos, sino amistosamente, la van a vincular porque es espectacular”.

¿Qué tipo de relación mantienen?

Lejos de un noviazgo, Yisus aseguró que se mantiene soltero desde su separación, ocurrida hace un año y medio, y que hoy su prioridad es el tiempo con sus hijas, Anabella y Silvana. “Es una gran bendición sin duda alguna compartir con las niñas. Es el tiempo que más disfruto de todos, además de que se me va volando y crecen rapidísimo”, expresó.

El chef explicó que su nueva etapa de vida le ha permitido valorar con más intensidad la convivencia familiar. “Yo creo que la separación me ha hecho aún más consciente de lo que es el tiempo con las niñas. Empiezas como a sacarle un poquito más el jugo”, reconoció.

Bad Bunny y todas las reacciones políticas por su participación en el Super Bowl Leer más

¿Quién es el Chef Yisus?

Jesús Díaz, conocido como Chef Yisus, se consolidó como uno de los rostros de Despierta América en Univision, programa matutino en el que participó por más de cinco años. Su salida de la cadena se produjo en diciembre de 2024 como parte de una reestructuración interna.

En lo personal, el chef compartió en mayo de ese año la noticia de su separación de Juliana, madre de sus hijas. “Hoy quiero ser quien les comparta este cambio en mi vida. El día de hoy les quiero confirmar que Juliana y yo hemos decidido ponerle fin a nuestra unión como pareja”, expresó entonces.

Padre de Anabella y Silvina, Yisus ha reiterado que la prioridad de su vida es el bienestar de sus hijas.

En lo profesional, ha desarrollado proyectos fuera de la televisión, como una línea de delantales de cocina y un libro disponible a través de su página web. También ha realizado colaboraciones con marcas internacionales como Walmart y Corona.

En Instagram supera los 300 mil seguidores, donde comparte contenido vinculado a su vida personal, su faceta de padre y su pasión por la cocina.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!