Pablo Alborán incluye a Ecuador en su Global Tour 2026 con shows en Quito y Guayaquil

El artista español prepara la gira más grande de su carrera. Conozca los detalles de las entradas para Ecuador

Pablo Alborán regresará a Ecuador en marzo de 2026 con dos conciertos que forman parte de su Global Tour 2026/27. El cantautor español se presentará el 19 de marzo en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, y el 21 de marzo en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

Las entradas están disponibles desde el 24 de septiembre a través de Ticketshow, en su página web y puntos físicos.

Los detalles del Globat Tour de Pablo Alborán

El Global Tour será una de las giras más extensas de Alborán hasta la fecha. Arrancará en marzo de 2026 en Santiago de Chile y continuará por ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Lima, Bogotá y São Paulo, antes de llegar a Europa con presentaciones en Lisboa, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y París. El recorrido incluirá más de 20 países en América y Europa, con una segunda etapa en 2027 que abarcará Puerto Rico, Estados Unidos y nuevas paradas en ciudades europeas como Londres, Milán y Berlín.

El tour coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Clickbait’, que marca el inicio de su séptimo álbum de estudio, previsto para finales de 2025. Tras su retiro temporal en 2024, Alborán retoma la escena musical con una propuesta renovada que llevará a los escenarios internacionales.

Así puede adquirir las entradas para Pablo Alborán en Ecuador

Los precios de las entradas en Ecuador son los siguientes:

Quito

Vip: $35

Fan: $65

Butaca: $85

Output Box: $110

Km0 Box: $150

Guayaquil

Vip: $35

Fan: $65

Palco: $85

Output Box: $110

Km0 Box: $150

Con estas fechas, Ecuador se suma al calendario de un tour que consolida la carrera de Pablo Alborán en los escenarios internacionales durante 2026 y 2027. Este ya se ha convertido en el tour más grande de su carrera.

