Pichincha, Pacífico y Guayaquil, los de mayor utilidad en 2025

Los beneficios de los bancos marcan notable incremento en un año de liquidez y recuperación

Banco Pichincha lidera el ranking de utilidades bancarias de Ecuador, con corte a noviembre de 2025, con $196 millones, seguido por Banco del Pacífico con $180 y Banco Guayaquil con $131 millones. El top cinco se completa con Produbanco ($76) y Banco Bolivariano ($62 ).

Pichincha registró el mayor crecimiento porcentual con 45% respecto a 2024, mientras Produbanco mostró el incremento más significativo con 109% de aumento interanual. No obstante, algunos expertos destacan el contexto en que se dan estos incrementos significativos. Rosa Matilde Guerrero, especialista en inclusión financiera, explica que no hay que olvidar que este 2025 fue de recuperación económica y que las cifras de hoy “se comparan con un año de bajo crecimiento”, ya que 2024 que fue un año de “contracción”.

Esa recuperación del 2025, impulsada por la ausencia de cortes de luz prolongados, llevó a que más empresas retomaran proyectos y demandaran créditos, en medio de una caída de las tasas de interés por la mayor liquidez del mercado.

Guerrero, exdirectora del BID, explica que las instituciones financieras “captan depósitos y entregan crédito” y por ese proceso “como cualquier actividad productiva deben marginarse una utilidad”. Esta utilidad cumple funciones esenciales: incrementar provisiones para cubrir posibles créditos no pagados y capitalizar el banco para permitir nuevas inversiones.

Francisco Borja, experto en temas monetarios y profesor de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), califica 2025 como “un buen año” para el sector bancario, aunque aclara que “no es el mejor año que han tenido”. La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) del sector financiero se ubica en 12,8%, aún por debajo del 13,56% registrado en 2019.

Borja relativiza el desempeño bancario al compararlo con otros sectores económicos. El ROE bancario “no es que sea escandaloso” y más si se lo “compara con otras industrias”. “Telecomunicaciones tiene ROE mucho más altos”, indicando que “hay varios sectores que tienen ROE del 20%”.

Dentro del sistema bancario, señala que “Banco Guayaquil ha tenido muy buen año desde el punto de vista de ROE, mucho más alto que el promedio”, mientras que “Banco Pichincha más bien es un buen ROE pero no es el top” ya que es un banco más tradicional y prefiere crecer de forma más tradicional y segura.

El Banco Guayaquil destaca por su estrategia agresiva enfocada en crédito de consumo y cercanía al usuario. “Están apostando a tres cosas en esencia”, explica Borja: cambiar su imagen para acercarse al usuario, implementar herramientas digitales pioneras, y concentrarse en deuda de consumo que genera mayores márgenes. “Eso es una de las razones que el banco ha cotizado mejor en la Bolsa de Valores”, añade el economista.

Borja detalla que “sus acciones, el precio de sus acciones ha crecido el 50% en el mercado” debido al “fuerte crecimiento en utilidades en los últimos cinco años a pesar de los vaivenes de la economía”.

El banco es “una acción superapetecible precisamente por el retorno sobre la inversión que tú puedes tener si compras esas acciones por los dividendos que ellos reparten”. Es “el único banco que cada dólar de patrimonio cuesta más de un dólar”, mientras “el resto de los bancos cada dólar de capital social cuesta menos de un dólar”.

Banco del Pacífico, racha de rentabilidad

Banco del Pacífico también destacó en rentabilidad durante 2025. Borja atribuye este buen desempeño a dos factores principales: la reestructuración implementada durante el gobierno de Guillermo Lasso, que incluyó una “bajada agresiva de costos” mediante reducción de personal y cierre de sucursales para preparar el banco para una eventual venta.

Sin embargo, algunos bancos mantienen pérdidas. ProCredit registra $-8.355 millones y Banco Capital $-92 millones en 2025. Guerrero explica que cuando una institución tiene “tres semestres continuos” con pérdidas, debe entrar en “programas de regularización con el supervisor” donde se identifican “acciones muy claras que deben cumplir sus gestores, sus administradores, su gerente y también sus juntas de gobierno”.

El objetivo es “siempre precautelar los depósitos del público” y las medidas “van siendo más fuertes” si no se cumple el plan. “Es importante que sean tomadas a tiempo, ¿para qué? Para que los activos no pierdan valor, porque si usted no le da tiempo los activos pierden valor”, advierte Guerrero.

Para 2026, Borja proyecta un crecimiento más moderado. “No creo que las utilidades de los bancos van a crecer el próximo año como crecieron este”, anticipa. El énfasis estará en crédito de consumo para necesidades básicas, no en grandes compras como vehículos o vivienda.

