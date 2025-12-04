La liquidez y riesgo país llevan las tasas productivas a la baja

El BCE redujo los techos de tasas durante el año. Expertos citan beneficios, pero ponen en duda la sostenibilidad del sistema

La presión por colocar el excedente de liquidez genera competencia entre instituciones financieras, lo que empuja a la baja las tasas activas.

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó las tasas activas máximas vigentes para diciembre, mostrando que el año cierra con una tendencia a la baja en el costo del financiamiento productivo. Las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a créditos con un techo máximo de 11,90%, el segmento empresarial cerró en 12,33% y el corporativo en 9,44%.

En la práctica, el sistema financiero está colocando créditos a tasas aún más competitivas. Los datos de Asobanca para diciembre muestran que las PYMES acceden a financiamiento en promedio a 9,68%, el segmento empresarial a 10,26% y el corporativo a 7,76%.

Verónica Artola, exgerente general del BCE, explica que la reducción de tasas responde a varios factores que confluyen. Uno de ellos es el riesgo país. “El riesgo país ha bajado y eso hace que los bancos se fondeen más barato en el exterior. Si antes te prestaban al 12% o 13%, ahora es un poco menos. Entonces puedes colocar créditos aquí más baratos”, señala.

El riesgo país ha tenido una caída sostenida durante 2025. En marzo estaba en 750 puntos básicos, en julio bajó a 650 puntos, y el pasado 2 de diciembre cayó a 548 puntos, su nivel más bajo en años. Esta reducción de 202 puntos en el año significa que el costo de endeudamiento externo de los bancos ha disminuido progresivamente, y ese ahorro se traslada a las tasas activas, que son las que cobran los bancos por los préstamos a empresas locales.

Francisco Borja, profesor de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y experto en temas monetarios, señala otro factor determinante: la liquidez. El sistema financiero tiene hoy $3.500 millones más que hace un año. Cuando los bancos acumulan más recursos de los que necesitan para sus operaciones normales, se ven presionados a colocar ese excedente en créditos para generar rentabilidad. “Los bancos están colocando créditos por debajo de esas tasas referenciales porque tienen mucha liquidez y necesitan colocarla”, afirma.

Este incremento de liquidez afecta ambos lados del negocio bancario. Artola explica que cuando hay más recursos disponibles, los bancos ya no necesitan competir tan agresivamente por captar depósitos del público, lo que hace que bajen las tasas pasivas (lo que se paga a los ahorristas). “Antes no estábamos tan líquidos, entonces los bancos tenían que pagar tasas altas para captar recursos. Ahora con más liquidez en el sistema, ya no necesitan hacer eso”, señala.

Al mismo tiempo, esa presión por colocar el excedente genera competencia entre instituciones financieras, lo que empuja a la baja las tasas activas (lo que cobran por préstamos), especialmente al sector corporativo y empresarial.

Artola detalla un tercer elemento. Cuando el Estado accede a financiamiento externo, deja de presionar al sistema bancario local para que le compre bonos de deuda interna. “Si el Estado ya no necesita los $20 millones del sector bancario, libera esos recursos para que puedan colocar crédito en las familias y empresas”, ejemplifica.

Rosa Matilde Guerrero, economista experta en sector financiero, explica por qué el crédito productivo registra mayores reducciones que otros segmentos. “Las tasas de créditos de empresas y PYMES tienden a ser más bajas porque tienen menor riesgo. La tasa de mora de empresas está cerca del 1,3%, mientras que en consumo y microcrédito bordea el 6%”, señala.

Esto explica el contraste visible en las cifras. Mientras la tasa del crédito productivo bajó durante 2025, el consumo se mantuvo prácticamente estático en 16,77%. El diferencial responde a la lógica del riesgo: a mayor morosidad, los bancos necesitan mayores provisiones y cobran tasas más altas.

Los datos de Asobanca confirman la tendencia. El gráfico de evolución de tasas efectivas muestra que todos los segmentos productivos registraron caídas durante el año, con una aceleración particular en el último trimestre. Entre octubre y diciembre, las tasas corporativas cayeron 0,80 puntos porcentuales adicionales.

¿Un esquema sostenible?

Sin embargo, Borja introduce una advertencia crítica sobre la sostenibilidad del escenario. “Esa liquidez que tenemos hoy no proviene de un crecimiento de la actividad productiva. Es liquidez generada por endeudamiento público. Si esa deuda no se traduce en inversión que reactive la economía, el escenario no es sostenible”, advierte.

Borja advierte que la reducción de tasas no garantiza reactivación productiva. Aunque el crédito productivo tiene tasas más bajas, eso no asegura que el financiamiento se dirija a inversión. “La liquidez debería impulsar la producción, no solo el consumo. Si tienes más liquidez, tasas más bajas, pero el crédito productivo no está creciendo tanto como debería, entonces no se está traduciendo en mayor inversión productiva”, enfatiza.

