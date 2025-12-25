Contraloría detecta perjuicio de $4,6 millones en CNT por plataforma que nunca se usó

El organismo halló responsabilidades administrativas y civiles por un acuerdo comercial que no se justificó adecuadamente

CNT es una empresa pública que es observada por la Contraloría.

La Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidades administrativas y civiles por más de $ 4,6 millones en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), tras detectar irregularidades en la adquisición de una plataforma tecnológica que no justificó su necesidad, no se utilizó y presentó deficiencias técnicas.

El organismo de control aprobó el informe de auditoría No. DNA4-SEyEP-0025-2025, correspondiente al examen especial al acuerdo comercial 4500027661, suscrito el 27 de mayo de 2022, para el uso y comercialización de la denominada “Solución Tecnológica para la Gestión de Procesos Corporativos y de Cumplimiento”. El análisis abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2025.

La CNT niega documentos clave sobre su alianza con HealthBird Leer más

Como resultado, la Contraloría estableció responsabilidades administrativas por $ 104.550 y responsabilidades civiles por $ 4,5 millones, debido al perjuicio económico ocasionado a la empresa pública.

Según el informe, CNT firmó el acuerdo pese a que no se justificó la demanda de clientes gubernamentales, ni se documentaron adecuadamente las necesidades reales para usar los módulos de la plataforma en los procesos internos. Tampoco se sustentaron de forma completa las factibilidades técnica, financiera y jurídica, y no se contó con una factibilidad de gestión de facturación.

La auditoría también concluyó que los modelos económicos presentados diferían de las cláusulas del acuerdo comercial, lo que afectó la viabilidad del negocio planteado.

El equipo auditor determinó que la plataforma no fue comercializada ni generó ingresos, ni tampoco fue utilizada en los procesos internos de CNT hasta la fecha de corte del examen. Esto derivó en un perjuicio económico de $ 4,5 millones, sin incluir impuestos.

Deficiencias técnicas en un acuerdo

Además, el informe advierte que la solución tecnológica presentó deficiencias técnicas que comprometieron su confiabilidad operativa, al no incorporar mecanismos de seguridad adecuados para mitigar vulnerabilidades informáticas y mantener un riesgo crítico de obsolescencia tecnológica.

HealthBird se va de Ecuador: CNT rompe el silencio y explica su “acuerdo comercial” Leer más

La Contraloría también observó que las licencias de software de la “Suite Ofimática Solución Tecnológica de Gestión de Procesos Corporativos y de Cumplimiento” y de la herramienta “PROXIMIT” fueron entregadas sin garantías, lo que no aseguraba un funcionamiento ininterrumpido, seguro y libre de errores. Pese a ello, el proceso de pago continuó, aun cuando la plataforma instalada en el centro de datos de CNT no garantizaba su sostenibilidad para uso y comercialización durante la vigencia del acuerdo.

El informe aprobado forma parte de los procesos de control posterior que pueden derivar en acciones administrativas y civiles contra los responsables de la contratación y ejecución del acuerdo.

RELACIONADAS Ocultar la información es la única política de Estado de Daniel Noboa

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!