CNT-HealthBird: su acuerdo comercial se firmó en febrero

Desde finales de 2025, el nombre de HealthBird ha acaparado la atención pública. Sin embargo, su relación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) empezó mucho antes.

El 27 de febrero de 2025, CNT y HealthBird Ecuador S.A.S. firmaron un acuerdo comercial “de cero dólares”, según lo describió José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y director (e) del Servicio Nacional de Contratación Pública, y funcionario que ocupa otros nueve cargos públicos.

La idea de que una empresa creada en junio de 2024, con apenas $ 100 de capital suscrito y acogida al régimen tributario para emprendedores (RIMPE), firmara un acuerdo sin expectativa de ganancias resulta poco creíble.

El acuerdo suscrito

Más aún a la luz de la documentación a la que EXPRESO accedió pese al silencio oficial. Los documentos detallan que ese 27 de febrero, CNT suscribió el “acuerdo comercial marco para la provisión de servicio de tecnologías de información, plataforma de salud pública y servicios CNT Tránsito Mobile App bajo demanda para clientes CNT” con HealthBird Ecuador S.A.S.

Para llegar a esa firma, las gerencias nacionales de Planificación Estratégica y de Negocios emitieron certificaciones presupuestarias, informes de viabilidad e incluyeron el proyecto HealthBird en el Plan Operativo Anual (POA) de 2025 con el objetivo de “contar con los recursos” públicos para cubrir los pagos con la empresa.

El principal impulsor del proceso fue Roberto Kury, entonces gerente general de CNT y hoy ministro de Telecomunicaciones. Kury incluso viajó a Estados Unidos para visitar las instalaciones de HealthBird y reunirse con Ariel Domínguez, CEO de la compañía.

Un monto sin referencia alguna

El monto real del acuerdo comercial continúa en la opacidad. Ninguna autoridad revela los valores, plazos, condiciones o el tipo de servicio contratado. La única cifra pública proviene de la misma empresa: HealthBird anunció en su web que planea captar $ 150 millones en los próximos cinco años.

Desde el Gobierno, Neira insistió al periodista Carlos Vera que el acuerdo fue “de cero dólares” para “hacer un levantamiento de información”. ¿Qué tipo de información? Nadie responde, así como tampoco la pregunta más básica: ¿por qué se eligió a HealthBird, una compañía nueva y sin experiencia, por encima de empresas consolidadas y con trayectoria?

La falta de experiencia es un tema que la propia empresa la reconoce. Cinco meses después de la firma del acuerdo, HealthBird, con sede en Miami, anunció en su web que obtuvo la certificación HITRUST e1, una evaluación básica de ciberseguridad. Es uno de los primeros niveles que debe cumplir una empresa que aspira a manejar información sensible.

Quito. HealthBird Ecuador funciona en la oficina 1001 del Edificio La Previsora, aunque casi no hay presencia de personal. Sara Ortiz / Expreso

¿HealthBird Ecuador S.A.S. obtuvo la misma certificación? No hay respuesta. Su gerente, David Urquizo Tapia, tampoco atendió las solicitudes por correo enviadas por este Diario ni a respondió a la visita hecha.

Lo que sí se sabe es que el acuerdo entre CNT y HealthBird contempló el desarrollo de la aplicación CNT Salud+, presentada en marzo por el entonces ministro de Salud Pública, Edgar Lama. Según Kury, la app estaría disponible en iOS y Android desde el 21 de marzo. Hasta hoy no funciona.

“La alianza entre el MSP y HealthBird modernizará el sistema sanitario y permitirá a la ciudadanía acceder a una atención de calidad mediante tecnología avanzada”, afirmó Kury, sin detallar el costo.

En medio de esta opacidad, el pasado 1 de diciembre el viceministro de Atención Integral en Salud, Stalin Andino González -antes secretario jurídico de la Presidencia- autorizó la firma de un contrato por $ 7,2 millones, sin IVA, entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y CNT para agendar citas médicas en los dispensarios médicos públicos. El mismo servicio que, según el propio Gobierno, debía ofrecer la aplicación CNT Salud+.

Contrato por 37,7 millones

El 13 de noviembre, Edgar Lama, expresidente del IESS, autorizó el inicio de la contrataciones por 37,7 millones entre IESS y CNT, que a su vez tiene un acuerdo comercial con HealthBird. El objetivo es crear un sistema de gestión hospitalaria. Todavía no se ha adjudicado, pero el proceso avanza y ya tiene la certificación presupuestaria, informe jurídicos, etc.

