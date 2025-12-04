CNT podrá subcontratar a HealthBird tras aval del IESS: así se arma el contrato

La procuradora autorizó el proceso de compra del sistema con CNT y esta podrá subcontratar a aliarse con HealthBird

En marzo, el MSP y CNT presentaron a HealthBird como una aliada en la creación de la app CNT Salud+. Edgar Lama, quien después fue presidente del IESS, la impulsó.

La explicación queda a medias: “No hay ningún contrato firmado. Revisen el Sercop”. Es la única declaración que Francisco Abad, director general del IESS, ha dado sobre la millonaria contratación del Sistema de Administración y Gestión en Salud (SAGS), cuyo proveedor será CNT, en alianza con HealthBird, una startup estadounidense sin experiencia en este tipo de proyectos y que se presenta como socia de Google, sin rastro de tal relación.

Es cierto que aún no existe un contrato firmado ni con CNT ni con HealthBird. Pero también es verdad, y Abad lo omite, que el IESS ha pasado meses despejando el camino para adjudicar a CNT un contrato por 37,7 millones de dólares. El 20 de noviembre, por ejemplo, Abad recibió la autorización de Diana León Valle, procuradora del IESS, para avanzar el proceso bajo la modalidad de régimen especial, una vía de compras directas entre empresas públicas que evita el concurso, es decir la libre competencia.

Documentos para preparar la contratación sin mencionar a HealthBird

Abad ha impulsado esta contratación, que ya cuenta con un informe de justificación de necesidad, la certificación del plan anual, un estudio de mercado, certificaciones presupuestarias, términos de referencia, informes de viabilidad tecnológica, de seguridad de la información y protección de datos, entre otros. Son cientos de páginas donde no aparece ni una sola vez el nombre de HealthBird.

Aunque el presidente Daniel Noboa ha elogiado públicamente a la compañía y la ha calificado de socia para revolucionar el sistema de salud, los documentos que preparan el proceso no la mencionan.

La razón: el IESS pretende adjudicar el contrato exclusivamente a CNT mediante régimen especial. Una vez firmado, CNT podrá subcontratar o establecer una “alianza estratégica” con HealthBird. De hecho, los términos de referencia del IESS autorizan subcontratar hasta el 30 % del valor del contrato, es decir, 11,3 millones de dólares.

Roberto Kury, exgerente de CNT y actual ministro de Telecomunicaciones, y Edgar Lama, expresidente del IESS, han confirmado públicamente que CNT mantiene una alianza con HealthBird. Pero no han revelado sus condiciones, montos, plazos ni beneficios de elegir a HealthBird por sobre otras compañías que sí tienen experiencia. La única pista proviene de la propia empresa cuando anunció, en enero pasado, que planea obtener 150 millones de dólares en cinco años.

“Hoy no existe un solo contrato y, por lo tanto, ni un solo dólar entregado a HealthBird”, afirmó el legislador de ADN, Adrián Castro, sin detenerse a explicar cómo funciona la contratación pública o por qué es una política de estado la contratación con HealthBird.

Doble. En marzo, el MSP presentó CNT Salud+ con HealthBird, una aplicación para citas médicas. Pero la app no funciona. El 17 de noviembre, el MSP lanzó una contratación para lo mismo: agendamiento de citas me´dicas.

Los puntos claves de la millonaria contratación

Sin concurso

El Reglamento de la Ley de Contratación Pública, artículo 38, explica que el régimen especial se pueden dar cuando dos entidades del sector público celebren entre sí contrato. Por eso IESS, en los documentos, busca una adjudicación solo con CNT, aunque el beneficiario también sea HealthBird.

La más cara

Uno de los puntos polémicos es que el IESS recibió otras proforma de empresas que ofrecían el mismo servicio a mejores precios. Technobridge, por ejemplo, ofertó en 9,8 millones de dólares; High Tech Software propuso 19,5 millones y ESPE Innovativa, 29,3 millones. Sin embargo, las desecharon sin dar explicación.

La propuesta

En la propuesta de CNT se detalla que el costo del software especializado (que sería realizado por HealthBird) representa apenas el 14 % del contrato (5,4 millones de dólares). La mayor parte del presupuesto se destina a otros componentes, como pasajes aéreos, consultorías y remuneraciones.

