HealthBird: José Neira lanza la versión más inverosímil posible |Por Martín Pallares

Al menos cuatro meses le tomó al gobierno salir a dar la versión más inverosímil posible sobre el affaire HealthBird: que esa empresa va a hacer una encuesta -para lo que se usó el eufemismo de “levantamiento de información”- sobre las necesidades de los usuarios del sistema de salud, por “cero dólares”. Así lo dijo, enfatizando ese “cero dólares”, José Neira Hanze, el secretario de Integridad que maneja el sistema de compras públicas del Estado, Sercop. Lo hizo el jueves 4 de diciembre durante una entrevista con Carlos Vera en el programa ‘Vera a su manera’.

¿Alguien puede creer que esa empresa -cuya existencia aún es un misterio- o cualquier otra empresa privada del mundo haría un trabajo tan complejo, que podría costar millones de dólares, por “cero dólares”? ¿HealthBird va a invertir en mano de obra y tecnología para hacer lo que Neira llamó un “levantamiento de información” para conocer las necesidades de los usuarios del sistema público de salud?

La inverosimilitud de la explicación que dio Neira se complementó con una afirmación suya que permite sospechar que nunca se podrá saber si hubo o no irregularidades en el “convenio comercial”: no se lo puede fiscalizar porque no es un proceso de contratación pública. Muy patriotas -o idiotas- deben ser los accionistas de HealthBird si fuera cierto que van a hacer ese trabajo gratis.

La explicación de Neira

“Ese no es un contrato de compra pública. Es solamente (un convenio) de levantamiento de información. Déjame ver cuáles son tus necesidades para ver cómo se puede ayudar en la transformación digital. Es un acuerdo para entender cuáles son tus necesidades para la transformación digital del Estado”, aseguró Neira.

La explicación, de ser cierta, solo se justificaría si, como ha dicho el excandidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, el negocio de HealthBird es la recopilación y posterior venta de los datos personales de millones de personas, cosa que en el mercado digital actual es muy común. En ese caso, los de HealthBird no serían patriotas ni estúpidos, sino vivísimos.

Lo dicho por Neira, además -y como si fuera poco-, pone en entredicho lo que el presidente Daniel Noboa ha dicho en al menos tres ocasiones: que existe un contrato entre el Estado y HealthBird para montar una plataforma tecnológica para teléfonos inteligentes, es decir, una app (aplicación).

Noboa y las declaraciones que rayan en una contradicción

Noboa lo dijo en Radio Sucre el 12 de noviembre, en Radio Democracia el 22 de noviembre e incluso mucho antes, el 12 de septiembre, en Radio La Suprema. En Radio Sucre aseguró que el IESS adjudicará el contrato a HealthBird para reemplazar el antiguo call center que derivaba a los pacientes a clínicas públicas o privadas. Además, dio un detalle: que el anterior call center no realizaba análisis técnicos a la hora de derivar pacientes, incluso dando prioridad a las clínicas privadas.

Quito. HealthBird Ecuador funciona en la oficina 1001 del Edificio La Previsora, aunque casi no hay presencia de personal. Sara Ortiz / Expreso

En Radio Democracia también habló de la existencia de un contrato y, en Radio La Suprema, anunció la implementación del sistema HealthBird con “inteligencia artificial para frenar la corrupción y mejorar el abastecimiento de salud”.

La contradicción del presidente es tan evidente que lo único que genera son dudas sobre todo lo que el gobierno ha dicho sobre el tema. Una de esas dudas es que la contratación de HealthBird se produjo antes de que se haya adjudicado oficialmente el contrato (ahora resulta que no hay contrato sino un convenio comercial que cuesta “cero dólares”), o que simplemente está mal informado por sus funcionarios.

La primera posibilidad podría significar un negociado, porque se habría producido el contrato antes de que exista un proceso de adjudicación; y la segunda, un engaño al presidente, en ese caso por parte de personas interesadas en que HealthBird se lleve el contrato con CNT, que es la empresa pública que la subcontrataría para el desarrollo de la app.La contradicción que genera la revelación de Neira, en Vera a su manera, se agranda aún más cuando se considera que otro funcionario ya había hablado de un contrato en firme.

Édgar Lama von Buchwald, ahora expresidente del Consejo Directivo del IESS, dijo que HealthBird ya estaba contratada, y lo hizo en un festivo show de luces y sonidos, con ejecutivos de HealthBird que han desaparecido como por arte de magia. Es más, un ejecutivo de la empresa -cuando hablaban, claro-, David Urquizo Tapia, se presentó en Ecuador TV el 12 de mayo (así de viejo es el cuento) como gerente de HealthBird Ecuador.

Ahí, con gran seguridad y en lenguaje tecnocrático, dijo que “se acordaron ya las fechas para la primera semana de junio para poder salir ya en los pilotos del sistema hospitalario”. Luego agregó que se trata de un “sistema que nos va a permitir procesos de interoperatividad”, y más adelante que “en futuras fases vamos a tener acceso a historias clínicas únicas, mantener la trazabilidad de toda la información que se mantiene en el Ministerio de Salud”. Urquizo anunció un trabajo en cuatro hospitales -dos en la Costa y dos en la Sierra- que consiste en “implementar el sistema hospitalario para que los médicos puedan comenzar los módulos en un solo sistema”.

¿De ser cierta la contradicción, alguien engañó al presidente Noboa de esa forma tan brutal? La posibilidad existe, aunque extraña que, si ese fuera el caso, el mandatario no hubiera destituido a quienes lo malinformaron de tal forma que lo hicieron quedar como un zapato. Y si Neira estuvo mintiendo el jueves 4 con Carlos Vera -cosa que es perfectamente posible dado el enredo de este affaire y lo inverosímil de la explicación- habría que esperar que el presidente lo destituya en las próximas horas o días.

Con Neira salieron a aclarar y solo lograron oscurecerlo todo.

