HealthBird se va de Ecuador: CNT rompe el silencio y explica su “acuerdo comercial”

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) sale al paso, dice que les urgía la transformación digital del Seguro

Segundo de la izquierda: Roberto Kury, exdirector de CNT, y Edgar Lama, exministro del MSP en la presentación de CNT Salud+.

Finalmente, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) rompe el silencio sobre "el acuerdo comercial" que mantenía con HealthBird. Lo hizo, el lunes 8 de diciembre del 2025, horas después de que la empresa anunciara en sus redes sociales que se iba de Ecuador. Esto ocurre, luego de que hace casi un mes, el 12 de noviembre, Edgar Lama, entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, hablara del acuerdo.

Según la versión de CNT, "la empresa privada HealthBird ha decidido, de manera unilateral y por motivos exclusivamente internos, no continuar con sus operaciones ni participación en Ecuador, esta medida se produce tras la coyuntura mediática generada alrededor del trabajo técnico preliminar que ambas instituciones realizaban".

CNT asegura, en un comunicado de prensa, que el acuerdo no generó ningún tipo de impacto presupuestario para Ecuador y señala que han sido objeto de "versiones imprecisas y señalamientos injustificados". Sin embargo, nunca antes CNE explicó en detalle qué tipo de operación se hacía con HealthBird, empresa mencionada en varias oportunidades por el presidente Daniel Noboa.

De acuerdo con la versión de CNE, "el IESS a través de portal de compras públicas buscó cotizaciones a todos los proveedores del Estado habilitados por el Sercop, para la contratación de consultoría especializada para el análisis, diseño, desarrollo, implementación, transferencia de conocimientos, soporte, mantenimiento y acompañamiento técnico de un sistema de administración y gestión de salud para El Instituto Ecuatoriano de Seguridad".

Según CNT, solo presentó una cotización al IESS

Así, CNT argumenta: "presentó la respectiva cotización dentro de la herramienta en mención". Eran 37,7 millones de dólares del IESS, que se iban a adjudicar con el voto único y dirimente de Edgar Lama.

Periodistas de EXPRESO acudieron a tres oficinas registradas por HealthBird en Estados Unidos y no encontraron nada. En la sede en Quito se vio un registro de asistencia, que los empleados debían firmar a mano. Además de que no tenían ningún tipo de experiencia previa para todo lo que se suponía harían.

La justificación de CNT para intervenir con HealthBird en el IESS

Según CNT, el IESS le manifestó "la necesidad de contar con un sistema tecnológico moderno que brinde soluciones integrales, optimice procesos y fortalezca la atención a sus afiliados, para cumplir con recomendaciones de carácter obligatorio conforme el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, como resultado de exámenes especiales efectuados".

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones afirma que al IESS le urgía emprender la transformación digital. Pero desde hace seis años tenía una propuesta para hacer un cambio. Se trata del Plan de Gestión del Proyecto Estrategia ProSalud- Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención basado en Atención Primaria de Salud.

