¿Cuándo llega Joaquín Papa a Ecuador para entrenar a Independiente del Valle?

El gerente Santiago Morales afirmó que el DT ya firmó contrato y dio detalles de su llegada al país e inicio de pretemporada

El gerente general de Independiente del Valle, Santiago Morales, confirmó el domingo 21 de diciembre que Joaquín Papa es el nuevo entrenador del equipo. Lo dijo en la previa del partido entre los Negriazules y Barcelona por la última fecha del Primer Hexagonal de la LigaPro 2025.

"Ya firmó contrato así que lo puedo confirmar, que es el nuevo entrenador de Independiente del Valle", dijo Morales en entrevista con Zapping. Papa era el nombre que venía sonando desde que se avisó que el español Javier Rabanal no seguiría con los Rayados. Pero no se había oficializado hasta estas declaraciones.

Morales también reveló que el entrenador uruguayo llegará a Quito el próximo 6 de enero para iniciar la pretemporada del equipo el 12 del mismo mes. Papa reemplazará a Rabanal con la responsabilidad de dirigir al equipo en Copa Libertadores 2026, Copa Ecuador e ir en busca del bicampeonato por primera vez en su historia.

Independiente del Valle cambiará de entrenador a pesar de quedar campeón. FRANKLIN JÁCOME / EXPRESO

¿Quién es Joaquín Papa?

Es un entrenador uruguayo de 39 años que solo ha dirigido en su país. Su último equipo fue el Liverpool, con el que quedó campeón del Apertura 2025. Antes estuvo en Rentistas y previo a eso pasó por las divisiones juveniles de Nacional, Racing y Montevideo Wanderers.

Por lo que IDV vuelve a apostar por un entrenador joven, con poca experiencia, pero con una idea futbolística parecida a los que viene realizando el equipo. Juego desde abajo, estilo ofensivo y con predominio del balón en los pies.

Javier Rabanal se fue a Universitario de Perú

Mientras Independiente ya anunció al reemplazante del entrenador español. Rabanal también ya encontró nuevo equipo, se trata de Universitario de Deportes, equipo peruano que eligió al ex IDV para reemplazar al uruguayo Jorge Fossati.

