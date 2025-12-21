Expreso
Mario Pineida fue parte de Independiente del Valle y Barcelona.
El defensa Mario Pineida fue parte de Independiente del Valle y Barcelona.Cortesía

Dónde ver EN VIVO Independiente vs Barcelona | Drama y homenaje a Mario Pineida

Barcelona SC juega en Sangolquí un partido que define dinero, futuro y estabilidad institucional y homenaje a Mario Pineida

El fútbol suele ser implacable con los sentimientos. Barcelona SC lo comprobará hoy, 21 de diciembre, cuando visite a Independiente del Valle desde las 16:30 en el estadio Banco Guayaquil, en una jornada que mezcla duelo, urgencia y dinero.

El cuadro amarillo llega golpeado. Sin la normalidad de entrenamientos y con la herida abierta por la muerte de Mario Pineida, el plantel afronta uno de los partidos más determinantes del año. Habrá homenajes, silencio y emoción antes del pitazo inicial. Las cámaras de Zapping Sports y El Canal del Fútbol captarán una tarde donde el llanto también jugará su partido.

Aquí puedes ver el EN VIVO de Independiente vs Barcelona

Ganar o ganar nada más a Barcelona

Un minuto de silencio en honor a Mario Pineida se dará en el Independiente vs Barcelona.

Mario Pineida y el homenaje que le darán en el partido Independiente vs Barcelona

En lo estrictamente futbolístico, Barcelona tiene 67 puntos y depende de sí mismo para asegurar el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No es solo prestigio: es presupuesto, planificación y estabilidad para un club que ha vivido meses de tensión.

El escenario es simple. Ganando, el Ídolo será Ecuador 2 y sellará su clasificación directa. Empatando, necesitará que Liga de Quito no supere a Universidad Católica. Perdiendo, quedará expuesto a perder el premio mayor y entrar al camino largo de las fases preliminares.

Barcelona llega con vida gracias al sufrido 2-1 ante Orense, en un Monumental sin público pero con angustia. Ese resultado le permite llegar a la última fecha con margen, aunque hoy la cabeza y el corazón no estén alineados.

El Ídolo ya está en la Libertadores, pero aún no sabe cuánto cobrará ni cuántos partidos deberá jugar. Hoy define si entra por la puerta principal o si toca, otra vez, la puerta de atrás.

