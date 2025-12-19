Mario Pineida iba a fichar por Emelec en 2026, reveló un familiar a la Policía

Mario Pineida, lateral ecuatoriano y campeón con Barcelona SC en 2016 y 2020, fue asesinado la tarde del miércoles 17 de diciembre en el norte de Guayaquil.

El nombre de Mario Pineida Martínez estaba destinado a sacudir al fútbol ecuatoriano en 2026. No por un gol, ni por una final, sino por un movimiento que prometía ser uno de los más impactantes del mercado local: su llegada a Emelec. No era un rumor de pasillo ni una especulación de redes sociales. La información consta en un documento oficial de la Policía Nacional, elaborado tras el asesinato del defensor amarillo.

RELACIONADAS Mario Pineida y la despedida de parte de jugadores de Barcelona y Emelec

EXPRESO tuvo acceso al parte policial, donde se recoge el testimonio de Jennifer Llongo Martínez, hermana del futbolista, quien confirmó que Pineida ya había sostenido conversaciones y negociaciones con el Club Sport Emelec para incorporarse al equipo eléctrico en la temporada 2026.

Jugadores de Barcelona y Emelec en el adiós de Mario Pineida. Cortesía

Todo lo dijo el informe policial

Mario Pineida y la seguridad de los jugadores de fútbol bajo la lupa en Ecuador Leer más

El informe añade un detalle revelador donde su hermana dice: "ya habría mantenido conversaciones, negociaciones con el Club Sport Emelec con la finalidad de incorporarse a dicho equipo para la temporada 2026".

Pineida había perdido protagonismo en el equipo dirigido por Ismael Rescalvo, y el cambio de camiseta aparecía como una oportunidad para relanzar su carrera en la recta final. El “camisetazo del año” estaba en marcha, pero jamás se concretó. La violencia lo borró todo.

El adiós de Mario Pineida

El 17 de diciembre de 2025, un atentado al norte de Guayaquil apagó la vida del defensor de 33 años. Con él se fue una historia que aún tenía capítulos por escribir. Mario Pineida defendió los colores de Independiente del Valle, Barcelona SC, Fluminense de Brasil y El Nacional. Fue campeón, referente y profesional respetado.

Su despedida se realizó el 19 de diciembre en el Parque de la Paz. Familiares, amigos y futbolistas acompañaron el último adiós. El pase a Emelec quedó en el olvido, convertido en una nota al pie de una tragedia que vuelve a poner al fútbol ecuatoriano frente a una realidad que duele: la violencia también juega su partido fuera de la cancha.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!