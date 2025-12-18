Mario Pineida y la seguridad de los jugadores de fútbol bajo la lupa en Ecuador

En medio del clima de violencia que vive el Ecuador, Alexander Pesantez habla de la seguridad de los futbolistas

Agentes de Medicina Legal y Policía Nacional acuden al lugar donde fue baleado el futbolista Mario Pineida, en la calle Isidro Ayora, Guayaquil.

En medio del clima de violencia que golpea al país y que ya ha tocado al deporte, la seguridad de los futbolistas vuelve a ponerse bajo la lupa. Luego que fuera asesinado el jugador de Barcelona, Mario Pineida.

El licenciado Alexander Pesántez, gerente de operaciones de Agusegpro Cía. Ltda., analizó cuáles deberían ser los protocolos de protección para un deportista profesional, dejando en claro que no se trata de esquemas comunes, sino de medidas especiales.

Mario Pineida inmortal y su verdad eterna: Para una madre nunca hay un hijo malo. Cortesía

Hay que cuidar los detalles

Pesántez explica que el primer paso siempre debe ser el análisis: saber si existe una amenaza concreta o si la protección responde al temor generalizado que hoy vive el Ecuador. “El jugador de fútbol es una figura especial. Por su exposición pública puede estar en riesgo por distintas situaciones. Por eso los protocolos para ellos no pueden ser iguales a los de cualquier persona”, aclara.

El experto advierte que muchos peligros nacen de detalles que suelen subestimarse. “Hay aspectos de la vida personal que parecen inofensivos, pero no lo son. El uso de redes sociales, por ejemplo, donde se publica dónde comen, a dónde van o qué hacen en su día a día, expone demasiado. Mientras más bajo sea el perfil, mucho mejor. Nunca se debe anunciar dónde se va a estar”, recalca.

Un perfil bajo en redes sociales

Alexander Pesántez experto en seguridad. Cortesía

También subraya que en este tema es importante la capacidad económica del jugador, ya que eso determina el tipo de seguridad que puede contratar. “No se trata solo de escoltas, sino de hábitos: no acudir siempre a los mismos lugares, variar rutinas, desviar la atención de quienes podrían tener intenciones de hacer daño”, explica.

Pesántez es enfático en un punto clave: mantener una vida reservada. En un país con alto índice delictivo, la prevención empieza por el cuidado extremo y el análisis permanente del entorno y el círculo social del futbolista.

“Hay que evaluar si existe una amenaza latente y actuar antes. La seguridad no es paranoia, es prevención”.

