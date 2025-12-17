¿Quién era Mario Pineida, el futbolista ecuatoriano asesinado en Guayaquil?

Mario Pineida, lateral ecuatoriano y campeón con Barcelona SC en 2016 y 2020, fue asesinado la tarde del miércoles 17 de diciembre en el norte de Guayaquil.

Mario Alberto Pineida Martínez (Santo Domingo, 6 de julio de 1992 – Guayaquil, 17 de diciembre de 2025) fue un futbolista ecuatoriano que se desempeñó como lateral ambidiestro y construyó una extensa carrera en el fútbol nacional e internacional. Su asesinato, ocurrido la tarde de este miércoles 17 de diciembre, en el norte de Guayaquil, conmocionó al deporte ecuatoriano y, en especial, a la hinchada de Barcelona Sporting Club.

Sus inicios y formación en el fútbol ecuatoriano

Pineida se formó en Panamá S. C. y llegó a Independiente del Valle en 2010, club en el que comenzó a consolidarse gracias a su velocidad, despliegue ofensivo y capacidad para jugar por ambas bandas. Con el entonces Independiente José Terán se proyectó a nivel internacional y fue protagonista en varios torneos continentales.

Uno de los momentos más recordados de esa etapa fue en la Copa Libertadores de 2015, cuando anotó el gol de la victoria ante Estudiantes de La Plata, en una serie clave para el club.

Mario Pineida en rueda de prensa. FRANCISCO FLORES

La etapa más exitosa con Barcelona SC

En 2016 dio el salto a Barcelona SC, equipo con el que alcanzó los mayores logros de su carrera. Ese año se coronó campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol como titular indiscutible y volvió a levantar el título en 2020, durante la LigaPro.

Con el club torero también fue parte de destacadas campañas internacionales, entre ellas la semifinal de la Copa Libertadores 2017 y la semifinal del torneo en 2021, consolidándose como una pieza habitual en el esquema del equipo.

Su paso por el fútbol internacional

Tras su buen rendimiento en Barcelona, Pineida fue cedido a préstamo al Fluminense de Brasil en 2022. En el fútbol brasileño sumó experiencia internacional y consiguió títulos regionales, como la Taça Guanabara y el Campeonato Carioca.

Posteriormente, regresó al fútbol ecuatoriano para continuar su carrera profesional, acumulando más de 400 partidos oficiales como futbolista.

RELACIONADAS Mario Pineida jugador de Barcelona SC asesinado al norte de Guayaquil

Su recorrido con la selección ecuatoriana

Mario Pineida integró las selecciones sub-15, sub-17 y sub-20 de Ecuador y disputó el Mundial Sub-20 de 2011 en Colombia. También fue convocado a la selección absoluta en distintos procesos, participando en partidos amistosos, eliminatorias mundialistas y siendo considerado para la Copa América.

Decenas de curiosos se congregaron en la avenida Isidro Ayora, en Samanes 4, tras el ataque armado que terminó con la vida del futbolista Mario Pineida. ALEX LIMA

El ataque armado que terminó con su vida

La tarde del 17 de diciembre de 2025, alrededor de las 17:00, Mario Pineida fue asesinado en un ataque armado ocurrido en la avenida Isidro Ayora, en el sector Samanes 4, al norte de Guayaquil.

De acuerdo con información preliminar, el futbolista se movilizaba en una camioneta junto a dos mujeres cuando fue atacado por sujetos armados. En el hecho también falleció una de sus acompañantes, mientras que otra —identificada por la Policía como su madre— resultó herida y trasladada a una casa de salud.

🔴 #ENVIVO | La violencia vuelve a golpear al deporte nacional. Confirmamos el asesinato de Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, ocurrido en el norte de Guayaquil. Información en desarrollo, reacciones y detalles minuto a minuto. https://t.co/gY9plVMZnT — Diario Expreso (@Expresoec) December 17, 2025

Investigaciones en curso y conmoción en el fútbol

La Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar el móvil del ataque. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado personas detenidas.

Clubes, excompañeros, futbolistas y aficionados han expresado su pesar por la violenta muerte de Mario Pineida, recordado por su entrega en la cancha y su trayectoria en el fútbol ecuatoriano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ