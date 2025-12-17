Barcelona se pronuncia tras el asesinato de Mario Pineida: esto dijo

El club lamentó la muerte y confirmó que se trató de un "atentado en su contra".

El defensor vistió la camiseta de la Selección de Ecuador en varias ocasiones.

El fútbol ecuatoriano se viste de luto tras confirmarse el asesinato de Mario Pineida, emblemático defensor de Barcelona Sporting Club. El trágico suceso tuvo lugar la tarde de este miércoles en el sector de Guayacanes 4, al norte de la urbe porteña.

Lo que se sabe hasta ahora de la muerte del futbolista

De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía Nacional, el futbolista fue interceptado por desconocidos en los exteriores de un establecimiento comercial (carnicería). Los primeros informes indican que Pineida fue acribillado junto a un acompañante en un ataque directo.

Hasta el momento, las unidades de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) custodian la escena del crimen para el levantamiento de indicios. Las autoridades aún no han determinado el móvil del atentado ni la identidad de los perpetradores, quienes huyeron del sitio tras el ataque.

Barcelona Sporting Club se pronunció tras el asesinato

Barcelona Sporting Club emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar por la pérdida de quien fuera una pieza clave en su esquema defensivo.

"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", indicó el equipo amarillo en un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

"En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria", dijo de forma oficial el club deportivo

La noticia ha generado decenas de reacciones entre compañeros, dirigentes y la hinchada, quienes exigen justicia ante la creciente ola de inseguridad que, en esta ocasión, alcanza a una de las figuras más visibles del deporte nacional.

Trayectoria de Mario Pineida

Mario Pineida (Santo Domingo, 1992) consolidó una carrera basada en la entrega y la versatilidad. Su capacidad para dominar ambos perfiles lo convirtió en un lateral moderno y codiciado en el mercado local e internacional.

Formado en Panamá S.C., alcanzó la madurez futbolística en Independiente del Valle a partir de 2010, siendo parte de la generación que proyectó al club de Sangolquí a planos estelares.

En 2016 se vinculó al conjunto "canario", donde fue pieza fundamental para la obtención de los títulos nacionales de 2016 y 2020.

Su destacado desempeño en la Copa Libertadores 2021 le permitió dar el salto al fútbol brasileño, donde defendió los colores del Fluminense.

Posteriormente volvió a Barcelona, su último club profesional antes de ser asesinado en Guayaquil este 17 de diciembre.

Mario Pineida en una práctica de Barcelona previo al Clásico del Astillero archivo

