Biess y otros bancos: ¿cuáles son las diferencias en sus créditos hipotecarios?

El crédito hipotecario del Biess es un préstamo destinado a la adquisición, construcción, ampliación o remodelación de vivienda propia, terreno para construir o incluso locales comerciales y oficinas, ofrecido por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) a sus afiliados, afiliados voluntarios o jubilados. Los solicitantes pueden precalificar en línea y acceden a plazos de hasta 25 años según el tipo de crédito y el monto requerido.

Este crédito destaca por contar con tasas de interés competitivas, especialmente para segmentos de Vivienda de Interés Social o Pública, y financiar hasta el 95 % del valor del inmueble bajo ciertas condiciones.

Biess: tasas más bajas y plazos largos

El Biess ofrece tasas de interés anual desde aproximadamente 4,99 % hasta 9,10 %, dependiendo del monto, tipo de inmueble y plazo solicitado.

Los plazos pueden extenderse hasta 25 años, lo que permite cuotas mensuales más accesibles para los afiliados y jubilados.

Por ejemplo, un crédito de USD 100.000 en el Biess a 25 años con una tasa del 4,99 % puede implicar una cuota mensual de alrededor de USD 585

Además, el Biess está diseñando nuevos productos con tasas aún más bajas (alrededor del 5 % anual) para ciertos segmentos de clientes, buscando ampliar el acceso a vivienda propia

Banca privada: tasas más altas, agilidad en el trámite

La banca privada en Ecuador presenta tasas promedio más altas, alrededor de 10,9 % anual.

Excepciones como el Banco del Pacífico pueden ofrecer desde 7,5 % en productos específicos, pero siguen siendo superiores a las tasas más competitivas del Biess.

Plazos típicos en bancos privados suelen variar entre 20 y 25 años, lo que influye en cuotas más elevadas comparadas con productos similares del Biess.

Requisitos en el Biess

Para acceder al crédito hipotecario del Biess se exige:

Ser afiliado al IESS, afiliado voluntario o jubilado.

Contar con un mínimo de 36 aportaciones al IESS (o acreditar jubilación).

Estabilidad laboral y cumplimiento de criterios de capacidad de pago para garantizar que las cuotas no comprometan la salud financiera del solicitante

Una ventaja adicional del Biess es la sustitución de hipoteca, que permite refinanciar créditos hipotecarios de otros bancos bajo mejores condiciones, plazos más largos y tasas más bajas.

Requisitos en bancos privados

En la banca privada, los requisitos suelen ser más flexibles para quien no es afiliado al IESS, pero pueden incluir: comprobantes de ingresos estables, historial crediticio saludable y documentación completa del inmueble.

La aprobación suele ser más rápida y ágil, aunque con tasas más altas y condiciones menos favorables en el largo plazo.

Ventajas del Biess para afiliados y jubilados

Si eres afiliado al IESS o jubilado, el Biess puede ser la opción más atractiva por sus tasas más bajas, plazos flexibles y beneficios adicionales (como la sustitución de hipoteca).

Especialmente si buscas vivienda de interés social o pública, las tasas preferenciales del Biess pueden reducir considerablemente el costo total del préstamo.

Biess o banca privada: factores a evaluar antes de decidir

La banca privada puede ofrecer mayor agilidad en la aprobación y financiamientos para propiedades que no encajan en los criterios del Biess o proyectos no calificados por el MIDUVI.Sin embargo, el mayor costo financiero a lo largo del tiempo es un factor importante a considerar.

En general, para afiliados y jubilados, el Biess ofrece condiciones más competitivas y beneficios claros que pueden facilitar el acceso a la vivienda propia. Para otros compradores, la banca privada sigue siendo una alternativa viable, especialmente cuando se busca rapidez o flexibilidad en tipos de inmueble no tradicionales.

