Créditos hipotecarios Biess: Pasos para solicitar el préstamo en línea

El Biess ofrece créditos hipotecarios en línea para afiliados, jubilados y pensionistas a través de un proceso en línea

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para muchos es una de las principales alternativas de financiamiento para vivienda en Ecuador. Sus créditos hipotecarios permiten a afiliados, jubilados y pensionistas acceder a préstamos para comprar, construir o remodelar inmuebles, con tasas de interés competitivas y plazos extendidos.

En 2025, el Biess mantiene su plataforma digital ofreciendo la posibilidad de solicitar el crédito hipotecario en línea, lo que agiliza el proceso y evita largas filas en las agencias. Entre sus productos más destacados está el crédito “Vivienda Premier”, con una tasa de interés del 4,99%, una de las más bajas del mercado, y plazos de hasta 25 años.

Tipos de créditos hipotecarios disponibles

El Biess ofrece varias modalidades de financiamiento según las necesidades del solicitante:

Vivienda terminada: para la compra de casas o departamentos nuevos o usados.

Construcción de vivienda: financiamiento para edificar en terreno propio.

Adquisición de terreno: Permite adquirir un terreno con el 90% de financiamiento del avalúo con un plazo máximo de 10 años.

Vivienda Premier: producto lanzado en 2025, con condiciones preferenciales de tasa y plazo, dirigido a afiliados y jubilados que buscan adquirir una vivienda nueva de primer uso.

Cada modalidad tiene requisitos específicos, pero todas comparten la ventaja de contar con tasas competitivas y plazos de hasta 25 años.

El Biess ofrece diversos tipos de créditos hipotecarios dependiendo de la necesidad de los usarios. CANVA

Requisitos para solicitar el crédito

Para acceder a un crédito hipotecario del Biess, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos básicos:

Ser afiliado activo al IESS, jubilado o pensionista.

Contar con historial crediticio favorable y no tener deudas vencidas con el Biess o el sistema financiero.

Presentar la documentación del inmueble, incluyendo escrituras, certificados de gravamen y avalúo comercial.

Cumplir con el monto máximo de financiamiento, que puede llegar hasta los $460.000 según el tipo de crédito.

En el caso del crédito “Vivienda Premier”, el inmueble debe tener un avalúo comercial de hasta $53.678,70, equivalente a 114,21 salarios básicos unificados.

Pasos para solicitar el préstamo en línea



El proceso digital del Biess está diseñado para ser sencillo y seguro. Los pasos principales son:

Precalificación en línea: ingresar al portal del Biess y verificar si se cumple con los requisitos básicos. Registro de solicitud: completar el formulario con datos personales, información laboral y detalles del inmueble. Carga de documentos: subir en formato digital las escrituras, certificados y avalúos requeridos. Evaluación crediticia: el Biess revisa la información y determina la viabilidad del préstamo. Aprobación y desembolso: una vez aprobado, se firma el contrato y se realiza el desembolso directamente al vendedor o constructor.

Beneficios de solicitar el crédito en línea

Solicitar un crédito hipotecario en línea con el Biess ofrece ventajas claras para los afiliados, jubilados y pensionistas. La principal es la rapidez y comodidad, ya que el proceso se realiza desde casa sin necesidad de acudir a oficinas físicas. El sistema digital permite verificar cada etapa del trámite, conocer el estado de la solicitud en tiempo real y cargar documentos de manera segura.

Otro beneficio importante es el acceso a tasas preferenciales y plazos extendidos, como el crédito “Vivienda Premier” con una tasa del 4,99% y hasta 25 años para pagar, lo que reduce la carga mensual y facilita la planificación financiera.

