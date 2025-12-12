Créditos del BIESS 2026: Requisitos y tasas de interés para préstamos quirografarios

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mantiene para 2026 su línea de créditos quirografarios, una de las más demandadas por afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Estos préstamos de consumo se caracterizan por su rapidez en la aprobación, la posibilidad de gestionarse en línea y la flexibilidad en plazos y montos.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos quirografarios?

Los préstamos quirografarios del BIESS están dirigidos a afiliados en relación de dependencia, jubilados y pensionistas de montepío por viudedad del IESS. El requisito principal es contar con ingresos estables reportados al IESS, ya sea a través de sueldos o pensiones unificadas. Además, los solicitantes deben mantener fondos disponibles en sus cuentas individuales de cesantía y fondos de reserva, lo que asegura la capacidad de pago y respaldo del crédito.

El proceso de solicitud se realiza en línea, a través de la plataforma del BIESS, y requiere que el usuario tenga actualizado su correo electrónico registrado en la historia laboral del IESS. Este detalle es clave, ya que el banco ha implementado controles adicionales de seguridad para proteger la información y garantizar la validez de las transacciones.

Requisitos principales para la concesión

Entre los requisitos más relevantes para acceder a un crédito quirografario en 2026 se encuentran:

Ser afiliado activo al IESS o jubilado con pensión vigente.

Contar con fondos de cesantía y/o fondos de reserva disponibles.

Tener ingresos mensuales reportados al IESS que respalden la capacidad de pago.

Mantener actualizados los datos personales en la historia laboral, especialmente el correo electrónico.

No registrar obligaciones vencidas con el BIESS ni con el sistema financiero nacional.

El BIESS ha señalado que estos créditos están diseñados para cubrir necesidades de consumo en general, como gastos familiares, educativos o emergencias, sin necesidad de presentar garantías adicionales más allá de los ingresos del solicitante.

Cómo saber cuánto te prestarán

El BIESS ofrece a sus afiliados una herramienta práctica y sencilla que permite calcular el monto aproximado del crédito al que pueden acceder. Para utilizarla, basta con seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial del Biess: www.biess.fin.ec. Accede con tu número de cédula y la clave del IESS. Selecciona la opción “Simular crédito nuevo”. El sistema calculará automáticamente el monto máximo disponible para ti según tu perfil.

El simulador también te da la opción de modificar el plazo del crédito, que puede extenderse hasta 60 meses (equivalente a 5 años), y elegir el sistema de amortización que mejor se ajuste a tus necesidades, ya sea el método alemán o el francés.

Tasas de interés y plazos vigentes

Las tasas de interés para los créditos quirografarios desde enero del 2025 se mantuvieron competitivas frente al mercado financiero nacional. Según la información oficial, la tasa anual promedio es de 11,57%, con un seguro de desgravamen adicional del 0,4%. Los plazos de pago pueden extenderse hasta 60 meses (5 años), aunque en el caso de jubilados mayores de 78 años, el plazo máximo se reduce para garantizar la sostenibilidad del crédito.

Un ejemplo de simulación muestra que un préstamo de $15.000 a 36 meses genera una cuota mensual aproximada de $497,12, incluyendo capital, intereses y seguro. Este esquema permite a los beneficiarios planificar sus finanzas con claridad y acceder a montos significativos para cubrir necesidades inmediatas.

