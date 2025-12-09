El banco del IESS cuenta con un nuevo Gerente General

El funcionario es ingeniero en Finanzas y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, financiero y económico

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) tiene un nuevo Gerente General. Se trata de Marco Alejandro Acosta Ortiz, quien es ingeniero en Finanzas y Auditoría (CPA), magíster en Administración de Empresas y cuenta con amplia trayectoria en el sector público, financiero y económico.

De acuerdo con los datos detallados que comparte el BIESS, Acosta tiene más de una década de experiencia en la conducción estratégica de instituciones del Estado, la banca pública y el sector energético.

Además, a lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alta responsabilidad en entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), liderando equipos y proyectos relevantes para el desarrollo del país.

En los espacios mencionados se ha destacado por impulsar procesos de modernización mediante mejoras institucionales, la consolidación de políticas públicas, el diseño de instrumentos financieros y la articulación de acciones entre sectores clave como energía, minería, finanzas públicas e inversión, dice el comunicado de la entidad.

Acosta toma la dirigencia del BIESS después de que su anterior titular, Luis Cabezas-Klaere, dejara el cargo tras ser designado en octubre de 2024 como Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Ante esa salida, el Directorio del IESS nombró a un nuevo gerente para garantizar la continuidad en la administración del banco.

La importancia del rol del Gerente

El BIESS administra los ahorros de jubilación y préstamos hipotecarios y quirografarios de miles de afiliados al IESS. Por ello, el cambio de gerente en 2025 es relevante porque garantiza continuidad en la gestión financiera y refuerza la confianza de los asegurados en el manejo de sus fondos.

