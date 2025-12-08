Análisis de la recaudación del IVA en Ecuador: ¿dónde están los fondos?

Cifras contradictorias entre Finanzas y el SRI desatan un debate por más de 200 millones de dólares en transferencias del IVA

El abogado muestra los documentos que indican el dinero asignado por el Ministerio de Finanzas al Servicio de Rentas Internas.

En el fondo de toda la disputa está la ruta del dinero: en este caso a dónde va la recaudación del Impuesto del Valor Agregado (IVA). Cada dólar que pagan los contribuyentes ingresa primero al Ministerio de Finanzas, a una cuenta central en el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Esa cuenta, bajo la rectoría de la Presidencia de la República —a través del ministro de Finanzas— funciona como un gran tablero de control: allí se revisa quién pagó, quién no, cuánto ha entrado y cómo debe distribuirse.

Te invitamos a leer: Jueza niega la acción de protección por atraso en la devolución del IVA

El proceso, según el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es claro. Finanzas organiza la gestión, traza el plan estratégico, dicta obligaciones de cumplimiento obligatorio y asigna los recursos públicos a cada entidad del Estado. Luego entra en escena el Servicio de Rentas Internas, que debe ejecutar las solicitudes de pago que las instituciones del sector público presentan.

En teoría, el mecanismo es sencillo: si un municipio, una universidad o cualquier entidad pública o adulto mayor o persona con discapacidad que tiene derecho a recibir una parte de la recaudación, el Servicio de Rentas Internas (SRI) debe transferir esos recursos una vez que Finanzas los asigne. Pero en la práctica, la historia está lejos de ser tan lineal.

El IVA de los adultos mayores y personas con discapacidad

Un grupo de adultos mayores pusieron una acción de protección por el atraso en la devolución del IVA, pero la jueza Cruz Torres Martínez en su sentencia dijo que no hay vulneración de los derechos para los adultos mayores, lo que significa que se negó la acción de protección.

El debate estalló cuando en la audiencia comenzaron a aparecer cifras contradictorias. Un informe señala que Finanzas transfirió 328 millones de dólares hasta el 30 de septiembre. Pero el SRI asegura que solo recibió 118 millones para estos pagos. La pregunta cae por su propio peso: ¿dónde están los 210 millones restantes?, se pregunta el abogado Jorge Itúrburu, quien llevó el caso de la acción de protección por el atraso en la devolución del IVA.

Suplantados y endeudados: los jubilados esperan justicia Leer más

"Es una inconsistencia que encendió las alarmas y que quedó plasmada en documentos oficiales enviados por ambas instituciones", destacó Itúrburu. Mientras el SRI detalla rubros pagados, Finanzas insiste en que la transferencia grande sí se realizó. Las cifras no coinciden y ese desfase se volvió el eje del debate judicial que ahora no se ha aclarado.

La paradoja es que los ingresos sí aumentaron. Según los propios informes del Ministerio, la recaudación del IVA llegó a 5.300 millones de dólares, impulsada por el alza del impuesto del 12 % al 15 % en abril de 2024. "Es decir, plata entró. Mucha. Y aun así, al parecer no hay recursos suficientes para cumplir con todas las obligaciones en especial para devolver el IVA a los adultos mayores y a personas con discapacidad. No a todos le han dvuelto el impuesto, a mi me deben desde enero de 2025", remarcó Itúrburu.

La única certeza, por ahora, es que las cuentas no cierran y que los documentos oficiales se contradicen. El desenlace está en saber por qué la jueza negó la acción de protección por el atraso de la devolución del IVA, información que todavía no es pública.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ