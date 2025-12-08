Jueza niega la acción de protección por atraso en la devolución del IVA

El abogado Jorge Iturburu en la reinstalación de la audiencia por la acción de protección por el atraso en la devolución del IVA.

"No hay vulneración de los derechos para los adultos mayores", ese fue el fallo de la jueza Cruz Torres Martínez en la reintalación de la audiencia en la acción de protección puesta por el atraso en la devolución del Impuesto de Valor Agregado (IVA). Con ello queda negada la acción de protección.

La reintalación de la audiencia empezó puntual este lunes 8 de diciembre de 2025, a las 10:00.

Los adultos mayores tienen la percepción de que ni la justicia tiene la sensibilidad ante el atraso en la devolución del IVA.

El abogado Jorge Iturburu indicó a Diario EXPRESO que van a apelar ese fallo y llevarán el caso a la Corte Provincial del Guayas, ya se lo hizo de manera oral.

La jueza tiene que enviar la sentencia hasta tres días y después de ello los adultos mayores presentarán la apelación por escrito.

La jueza en un minuto dio la sentencia sin dar la explicación de por qué llegó a esa conclusión, o como se dice en términos legales, la jueza no hizo la motivación.

La lucha de los adultos mayores

Harry Valarezo, uno de los afectados, dijo a Diario EXPRESO que desde 2024 han enviado oficios al presidente Daniel Noboa, a la ministra de Economía, al director del SRI y a la directora zonal, sin obtener soluciones. Tampoco han logrado respuestas en los siete plantones que realizaron entre 2024 y 2025, incluidos los cinco de este año solo en Guayaquil.

Según Valarezo, el retraso creció. Con el gobierno de Guillermo Lasso la devolución tardaba cuatro meses; ahora, con la administración de Noboa, el tiempo se extendió a siete y ocho meses, incluso cuando la normativa establece un máximo de 60 días para los adultos mayores y 90 días para las personas con discapacidad.

