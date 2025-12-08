Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

El abogado Jorge Iturburu , en la audiencia devolución del IVA
El abogado Jorge Iturburu en la reinstalación de la audiencia por la acción de protección por el atraso en la devolución del IVA.CHRISTIAN VINUEZA/ Expreso

Jueza niega la acción de protección por atraso en la devolución del IVA

Los adultos mayores señalan que apelarán este fallo 

"No hay vulneración de los derechos para los adultos mayores", ese fue el fallo de la jueza Cruz Torres Martínez en la reintalación de la audiencia en la acción de protección puesta por el atraso en la devolución del Impuesto de Valor Agregado (IVA). Con ello queda negada la acción de protección.

RELACIONADAS

La reintalación de la audiencia empezó puntual este lunes 8 de diciembre de 2025, a las 10:00.

mercados super

La inflación en Ecuador bajó a – 0,44% en noviembre

Leer más

Los adultos mayores tienen la percepción de que ni la justicia tiene la sensibilidad ante el atraso en la devolución del IVA.

El abogado Jorge Iturburu indicó a Diario EXPRESO que van a apelar ese fallo y llevarán el caso a la Corte Provincial del Guayas, ya se lo hizo de manera oral.

La jueza tiene que enviar la sentencia hasta tres días y después de ello los adultos mayores presentarán la apelación por escrito.

La jueza en un minuto dio la sentencia sin dar la explicación de por qué llegó a esa conclusión, o como se dice en términos legales, la jueza no hizo la motivación.

RELACIONADAS

La lucha de los adultos mayores

Harry Valarezo, uno de los afectados, dijo a Diario EXPRESO que desde 2024 han enviado oficios al presidente Daniel Noboa, a la ministra de Economía, al director del SRI y a la directora zonal, sin obtener soluciones. Tampoco han logrado respuestas en los siete plantones que realizaron entre 2024 y 2025, incluidos los cinco de este año solo en Guayaquil.

Según Valarezo, el retraso creció. Con el gobierno de Guillermo Lasso la devolución tardaba cuatro meses; ahora, con la administración de Noboa, el tiempo se extendió a siete y ocho meses, incluso cuando la normativa establece un máximo de 60 días para los adultos mayores y 90 días para las personas con discapacidad.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jueza niega la acción de protección por atraso en la devolución del IVA

  2. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  3. Ecuador, campeón del Mundial de Sunfish con Tadas Koreiva y Rafael Sarrazín

  4. Caso Las Malvinas: Fiscalía pide 34 años de prisión para los 17 militares

  5. El rol del correísmo en crisis del narcotráfico de Ecuador, según el New York Times

LO MÁS VISTO

  1. Acción por devolución del IVA se define este 8 de diciembre de 2025

  2. HealthBird: ¿ya despidió Noboa a Neira Hanze? |Por Roberto Aguilar

  3. CNT-HealthBird: su acuerdo comercial se firmó en febrero

  4. Netflix compra Warner Bros. y HBO Max: ¿Qué pasará con tu cuenta?

  5. El impactante documental producido por 50 Cent que sacude Netflix

Te recomendamos