La inflación en Ecuador bajó a – 0,44% en noviembre

Los precios de productos como el limón y la papa y de artículos como pantalones y calzado deportivo cayeron el mes pasado

En noviembre pasado, la inflación en Ecuador bajó a – 0,44%, lo que significa que el país mantiene una estabilidad en los precios de varios productos esenciales y cotidianos en los hogares ecuatorianos, así como de ciertos servicios básicos.

Una tendencia a la baja que se refleja también en la inflación anual que se ubicó en 1,05%, menor a la observada en noviembre del año pasado (1,51%), según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De acuerdo con el estudio del INEC, el mes pasado, el 64,9% de los alimentos que conforman la canasta básica presentaron variaciones negativas. Entre los precios que más se redujeron está el limón (-27,08%), aguacate (-13,24), cebolla paiteña (-12,81%), zanahoria (-18,33%), banana (-8 %) y papa (-3,15%).

Entre los servicios básicos, el precio de la energía eléctrica cayó 7,26%. Y en cuanto a prendas de vestir y calzados, se observaron precios más bajos en artículos como pantalones (-4,62%), ropa interior (-3,50%) y calzado deportivo (-2,22%).

Las investigaciones del INEC añaden que las principales ciudades que registraron disminuciones mensuales fueron Ambato (-1,03%); Loja (-0,83%); Cuenca (-0,78%); Quito (-0,75%); y Guayaquil (-0,39%).

Un estudio que el INEC realiza midiendo, entre algunos parámetros, el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB), la misma que se ubicó en $821,06, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar promedio fue de $877,33, lo cual representa el 106,85% del costo de la CFB.

“Este comportamiento demuestra que la reducción de precios se sintió a lo largo del territorio nacional, beneficiando a millones de ecuatorianos”, dice en un comunicado el Gobierno, quien añade que así el país “avanza por una senda de estabilidad de precios y protección del poder adquisitivo de los hogares”.

La inflación de Ecuador, por debajo de la de sus vecinos

La inflación de Ecuador incluso está muy por debajo de la de otros países de la región. Al analizar los valores de la inflación anual de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, se observa que, a octubre de 2025 último mes disponible, Ecuador se encuentra en último lugar por debajo del promedio.

Por ejemplo, hasta octubre, Ecuador reflejó una inflación anual de 1,24 %, pero sus vecinos tenían un valor más alto: Perú (1,35 %), Colombia (5,51%) y Bolivia (22,23%).

