Acción por devolución del IVA se define este 8 de diciembre de 2025

Hay una acción de protección puesta que debe tener un fallo este lunes 8 en la reinstalación de la audiencia

El reclamo de los adultos mayores por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se espera que tenga una solución este lunes 8 de diciembre, después que un grupo de adultos mayores pusieron una acción de protección. Harry Valarezo, uno de los afectados, cuenta a Diario EXPRESO que desde 2024 han enviado oficios al presidente Daniel Noboa, a la ministra de Economía, al director del SRI y a la directora zonal, sin obtener soluciones. Tampoco han logrado respuestas en los siete plantones que realizaron entre 2024 y 2025, incluidos los cinco de este año solo en Guayaquil.

Lo más grave, dice, es que el retraso creció. Con el gobierno de Guillermo Lasso la devolución tardaba cuatro meses; ahora, con la administración de Noboa, el tiempo se extendió a siete y ocho meses, incluso cuando la normativa establece un máximo de 60 días para los adultos mayores y 90 días para las personas con discapacidad.

La indignación aumenta porque el Servicio de Rentas Internas (SRI) reportó una recaudación récord: 5.311 millones de dólares solo en el primer semestre de 2025 por concepto de IVA, un alza del 17,8 % impulsada por el incremento del impuesto del 12 % al 15 % desde abril de 2024. “Si recauda tanto, ¿por qué no devuelve lo que corresponde a los adultos mayores y personas con discapacidad?”, reclama Valarezo.

@SRIoficialEc @Presidencia_Ec @FinanzasEc No han pagado la devolución del IVA a los adultos mayores deben desde Junio, Indolentes. Es Ley. No es caridad. Mi adulta mayor necesita esos valores. @annabellazinok no recuerdo una situación igual en años anteriores. @NielsOlsen — Dialys García (@digar51) December 5, 2025

Este retraso afecta la subsistencia de miles de personas mayores que dependen de esos recursos para medicinas y alimentos. Según el censo del INEC de 2023, hay más de 1,5 millones de adultos mayores en Ecuador.

Ocho ciudadanos, incluido Valarezo, esperan este lunes 8 de diciembre de 2025 la decisión de una jueza que debe resolver la acción de protección que presentaron. Él sospecha además de la coincidencia: días antes de la audiencia le devolvieron tres meses pendientes. “¿Será porque presenté la acción?”.

Mientras la respuesta llega, el reclamo sigue intacto: que el Estado devuelva el IVA a tiempo, no para unos pocos, sino para todos los adultos mayores, personas con discapacidad y jubilados del país.

No solo eso,es la absurda respuesta de sus autoridades..Antes se NOTIFICABA y en 5días,mucho 15días, devolvían..La notificación de q se ha procesado fue el 1 d octubre,ya van 2meses y no devuelven lo d inicio d año..



Pero para bonos y regalos sobra!

80% d discap y perdi derechos pic.twitter.com/s3GpxbLidd — 𝕵𝖆𝖛𝖎𝕶𝖆𝖑𝖎𝖒𝖆𝖓♿ (@Jkal_AlvC) December 1, 2025

¿Qué pasará si el fallo es a favor de la acción de protección?

En caso de que la jueza dé un fallo a favor de la acción de protección, la devolución del IVA se debe ejecutar entre 24 y 48 horas, “claro para ello la persona tiene que haber hecho el trámite y tienen que haberse cumplido los dos meses de espera para el adulto mayor y de tres meses para la persona con discapacidad”, precisa Jorge Iturburu, abogado que lleva el caso y que a la vez es uno de los afectados.

En caso de que la jueza no dé un fallo a favor de la acción de protección, el grupo está decidido a apelar y llevar el caso a la Corte. Iturburu destaca que este es un caso donde se han vulnerado los derechos humanos a personas envejecidas y personas con discapacidad.

