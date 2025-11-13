Cansados de promesas, los jubilados vuelven a marchar

Desfilaron hasta la Gobernación. Piden que no les paguen con bonos, exigen devolución de IVA y desbloqueo de créditos

El miércoles 12 de noviembre de 2025 los jubilados hicieron un plantón primero al pie del Biess, en Guayaquil.

Las calles del centro de Guayaquil volvieron a ser el escenario de la marcha de los jubilados del magisterio. Con pancartas, carpetas y copias de oficios, desfilaron hasta la Gobernación del Guayas para reclamar lo que consideran deudas pendientes del Estado.

El principal pedido es que el incentivo jubilar sea pagado en efectivo y no en bonos del Estado. Según el dirigente Harry Valarezo, el presupuesto actual -140 millones de dólares- es insuficiente para cubrir los incentivos de los jubilados del 2020.

“Pedimos que para 2026 el monto asignado se eleve a 200 o 300 millones de dólares, para que no sigan acumulándose maestros sin recibir su derecho”, señaló a Diario EXPRESO.

Además, los jubilados exigen que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) aumente su inversión para la compra de bonos del Estado a escala nacional. “Este año el BIESS invirtió apenas 50 millones de dólares”, explicó Valarezo.

El dirigente recordó que la Constitución, en su disposición transitoria vigésima primera, garantiza una compensación variable por jubilación, pero no menciona el pago en bonos del Estado. “El Estado debe cumplir con esa norma. Tenemos derecho a recibir nuestra compensación en efectivo, como lo establece la Constitución”, insistió.

Otro reclamo recurrente es la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad. Aunque en septiembre el Servicio de Rentas Internas (SRI) realizó un pago parcial, los jubilados aseguran que no han recibido la devolución desde mayo de 2025.

“Nos contentaron poniéndose un poco al día, pero el retraso sigue. Para algunos van seis meses sin recibir la devolución del IVA”, reiteró Valarezo.

@SRIoficialEc señores del SRI, parece que tengo la misma situación del año pasado. Que pasó con la devolución del IVA? Ya han pasado todos los meses y nada que llega. @FinanzasEc @DanielNoboaOk para retener son buenos pero al momento de pagar nada. — María Belén (@mbma93) November 6, 2025

El próximo 21 de noviembre de 2025 se realizará la audiencia de una acción de protección presentada por los jubilados para exigir que se concrete el pago. “Esperamos que un juez solidario diga lo que es justo: que se devuelva el IVA a los adultos mayores y a las personas con discapacidad sin atrasos”, añadió el dirigente.

Cristóbal Tigua, jubilado, asegura que no recibe el pago desde mayo. “Solo recordamos al Estado que ese dinero no forma parte del presupuesto. Deben devolverlo ya”, reclamó.

La preocupación también alcanza a la proforma presupuestaria de 2026, que según los jubilados no contempla recursos para la atención médica del IESS.

Piden desbloqueo para los créditos en el BIESS

A los reclamos se suma una nueva queja: el bloqueo de las cuentas del BIESS a jubilados que precancelaron préstamos años atrás.

Flor de María Merisol, maestra con 33 años de servicio, relató su frustración: “Nos tienen bloqueadas las cuentas. Nos piden justificar de dónde sacamos el dinero para pagar un préstamo, como si fuéramos delincuentes. Yo precancelé hace tres años y ahora no puedo acceder a un nuevo crédito. Es humillante”.

Betty Argüello Saravia, jubilada hace más de un año, enfrenta la misma situación.

“Presenté toda la documentación que me pidieron, pero me dicen que las fechas no coinciden. Es absurdo. Dentro del BIESS hay corrupción; ellos deberían justificar por qué primero recibieron el dinero y después nos piden que probemos su origen”, afirmó.

Mientras tanto, los jubilados siguen marchando con pancartas y documentos en mano. “Solo pedimos respeto a nuestros derechos”, insiste Valarezo. “No queremos más promesas, queremos soluciones”.

Jubilados hicieron un plantón al pie de la Gobernación de Guayas y fueron atendidos por un representante legal del ente provincial. FREDDY RODRÍGUEZ

¿Quiénes deben estar en la mesa técnica con los jubilados?

Tras una hora de plantón, los manifestantes fueron recibidos por el asesor legal de la Gobernación del Guayas, abogado César Cabezas.

Según Valarezo, se prometió la creación de una mesa técnica para analizar los problemas y buscar soluciones concretas.

Acción Los jubilados una vez más confían en que se arme la mesa técnica. Pero, si la autoridad vuelve incumplir la promesa harán plantones hasta que el Gobierno cumpla y respete sus derechos constitucionales, dicen los dirigentes de los jubilados la provincia del Guayas.



“Solicitamos que en esa mesa participen representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del BIESS, del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Ministerio de Educación, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Trabajo y tres representantes de los jubilados”, detalló el dirigente.

