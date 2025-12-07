Agricultura en Ecuador, sin ’pilares’ que la sostengan

El primer Censo Agropecuario del Guayas expone una provincia donde el 89% de productores carece de infraestructura. Mientras la Prefectura promete reforzar programas de tecnificación, los agricultores describen un territorio con vías colapsadas, riego y drenaje inoperativos, centros de acopio abandonados y costos que se multiplican. Sus testimonios contrastan con las líneas oficiales y explican por qué el sector trabaja desde hace décadas sin condiciones mínimas para crecer.

El diagnóstico que dejó el primer Censo Agropecuario del Guayas no sorprendió a los productores: el 89,29% de unidades productivas no tiene ningún tipo de infraestructura, el 81% ha sufrido pérdidas por inundaciones y apenas el 0,99% registra empacadoras. Los datos, levantados por la Prefectura y presentados el 27 de noviembre, describen una provincia agrícola que opera sin bases para ser competitiva.

EXPRESO recorrió varias zonas rurales y conversó con líderes de organizaciones, asociados y agricultores, quienes describen un territorio donde la infraestructura nunca llegó o se abandonó hace décadas.

En el sector cañicultor, Ángel Alberto López, presidente de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Milagro no habla de “falta de infraestructura”, sino de “abandono”. López describe habita a 17 km de Milagro, y en la zona hay presencia de productores de caña, cacao y arroz que muestran un contraste evidente: “hasta la Panamericana llega el Estado, en la parte rural los caminos son de herradura”, los postes de electricidad improvisados y el agua sale de pozos artesanales costeados del bolsillo de los agricultores. Cada invierno las vías se destruyen y la producción queda atrapada. “Si no sacas la producción, no tienes ingresos ni puedes dar trabajo a la gente del sector”, resume, señalando que más del 60% de las rutas se vuelve inoperable con las primeras lluvias.

Esa limitación se repite en las zonas arroceras. Mario Sesme, agricultor del recinto Comején en Daule, admite que la Prefectura ha trabajado en la zona, pero se mantiene inquieto por una obra que considera urgente: el puente sobre el río Pula, por el cuál se transporta la producción de 1.000 hectáreas. “¿Hasta cuándo esperaríamos este puente?”, cuestiona preocupado, pues la segunda cosecha de arroz se acerca y, sin esta conexión estable, se ve obligado a pagar $2 adicionales por saco para poder transportarlo por rutas alternas.

Expreso consultó a la Dirección de Obras Públicas de la Prefectura del Guayas sobre esta obra, luego de que Sesme recordara que en 2010 la administración provincial ya había anunciado la construcción del puente. La dirección respondió que la actual gestión “procede según la planificación y priorización de obras”, lo que implica presupuestar el diseño de los estudios —“que toman su tiempo”— y buscar financiamiento antes de pasar a la socialización y ejecución. Añadió que trabaja “en función de la programación y la información técnica levantada sobre la red vial”, y que toda intervención se alinea con el Plan Maestro de Infraestructura Vial.

El estado del carretero agrava el problema. Sesme recuerda que “medio lo repararon, pero ya está dañado como estaba antes”, una situación que incrementa los fletes porque los transportistas deben cubrir el desgaste acelerado de vehículos y llantas; paradójicamente, los productores entienden estos cobros porque las vías se encuentran en condiciones críticas.

Riego y drenaje

Nicolás Endara, presidente de la Asociación de Productores de Ciclo Corto (ASOPRACORT), detalla que el ciclo arrocero, por ejemplo, el año pasado se retrasó porque no llovió y las estaciones de bombeo no operaron. “Cada bomba es más costosa por combustibles y mantenimientos”, explica. Eso provoco que todos sembraran en invierno y al cosechar y comercializar todos al mismo tiempo los precios cayeron.

En zonas como Sabana Grande y la represa El Azúcar, afirma, “todo está totalmente destrozado”, lo que impide ampliar la capacidad de agua y limita la siembra. En seis meses los canales de agua se han quedado vacíos “por la falta de mantenimiento de los canales de CDG en la península”, añade Endara.

En el cacao, la infraestructura más crítica es el drenaje. Eddie José Encalada, miembro de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), explica que el exceso de agua en invierno puede destruir una plantación completa: “si un cultivo no tiene buen drenaje, en un invierno fuerte, se pierde”. No cree que priorizar la agricultura de precisión sea la solución, pues solo un grupo reducido de productores “más avanzados” podrían beneficiarse de estas tecnologías.

Aunque el diagnóstico provincial de la Prefectura sobre la baja productividad cacaotera es acertado, Encalada plantea que la tecnificación no puede reducirse al riego, sobre todo cuando solo un tercio de las hectáreas cuenta con sistemas tecnificados. Propone una tecnificación “integral, sostenida y entendida”, porque el rendimiento depende simultáneamente de agua, nutrición y manejo: “si solo se cumple uno, la producción no mejora”.

Bodegas desmanteladas

El censo reveló que solo 7,48% de productores tiene algún tipo de bodega. El resto almacena como puede: en cobertizos abiertos, en patios o en infraestructuras improvisadas que afectan la calidad del grano.

Endara describe un panorama que resume décadas de abandono estatal: los centros de acopio de Daule, Babahoyo y Ventanas están en ruinas. “Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) de Daule se han desarmado hasta los silos, la secadora esta destrozada, entiendo que no tiene guardia, esta todo botado”, detalla. Sin esos puntos de recepción, no hay forma de defender un precio oficial ni de regular el mercado.

Su propuesta es que esos centros vuelvan a operar bajo una gestión mixta entre asociaciones y el Estado, evitando la privatización total y garantizando un servicio mínimo para estabilizar precios y reducir pérdidas.

Empacadoras y bioseguridad

En el sector bananero, la brecha es más visible. El censo muestra que menos del 1% de productores tiene empacadoras y que los pequeños no pueden costearlas ni mantenerlas.

Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de productores Bananeros, explica que el principal obstáculo del sector es claro: “la falta de inversión o la falta de recursos que tienen los pequeños y medianos productores para el desarrollo de infraestructura”. Y lo ejemplifica con los rendimientos. Mientras Centroamérica supera “las 2.500 cajas por hectárea/año”, Ecuador se mantiene en “1.800–1.700 cajas”, una brecha que golpea directamente el ingreso de las familias bananeras. Por ello cuestiona que el Estado haya priorizado “los famosos kits” en lugar de impulsar “la tecnificación de las fincas agrícolas”.

Censo se muestra como guía de acción

Los resultados del censo agrícola apuntan a ser una hoja de ruta de acción para las autoridades. “Desde enero, tendremos un geoportal abierto para todo el país: datos para producir y planificar mejor”, dijo Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, tras la divulgación de este informe que actualiza la información agrícola de la provincia, que se levantó 25 años atrás.

El Gobierno local asegura estar trabajando en acciones que mitiguen los efectos de la temporada invernal, y a la par, ha venido informando de la ejecución de varias obras. Para sectores como El Empalme, por ejemplo, se ha anunciado la implementación de un Sistema de Riego y Drenaje que beneficará a 5 recintos. U obras como los trabajos de rehabilitación de la vía Mamanica–Simón Bolívar, una arteria que conecta a Simón Bolívar, Jujan y Milagro y que durante años esperó una intervención integral.

“Quisiéramos poder intervenir en todos los caminos y poder atender a todas las necesidades de los ciudadanos de la provincia del Guayas...pero los recursos son escasos”, admitió el director de Desarrollo Productivo de la Prefectura, Patricio Urresta.

El representante agregó que mientras se avanza con ciertas obras proiritarias, la entidad seguirá encaminando programas actuales: no se modificarán, sino que “se reforzarán”: mecanización de suelo, semillas mejoradas y plantea empezar a pensar en agricultura de precisión.

Urresta destacó la tecnificación como eje y aseguró que “en líneas generales, el agua está presente”, aunque reconoció zonas críticas como Colimes y Pedro Carbo, donde la falta de repartición adecuada afecta a maiceros y arroceros. También mencionó la expansión del cacao a 140.000 ha, pero con una productividad baja de 0,75 toneladas por ha, un dato que obliga a intervenir con tecnología más que con nuevos planes.

