Prefectura del Guayas proyecta ejecutar 400 millones en 2026: el 80 % sería en obras

El Consejo, liderado por Marcela Aguiñaga, aprobó el plan en primer debate. Hay un alza del 58 % en los fondos

El Consejo Provincial del Guayas, bajo el liderazgo de la prefecta Marcela Aguiñaga, aprobó por unanimidad en primer debate el Anteproyecto del Presupuesto Institucional para el año 2026. El monto asciende a casi 400 millones de dólares, lo que representa un incremento sustancial del 58,2 % en comparación con el presupuesto inicial de 2025. La sesión definitiva para la aprobación final está prevista para el próximo 9 de diciembre.

¿Cómo distribuye Marcela Aguiñaga el gasto público?

La gestión del presupuesto marca una diferencia notable entre el gasto burocrático y la inversión real. Según los informes presentados ante el pleno, la administración de Aguiñaga destinará el 80 % de los recursos a inversión y capital, reduciendo los egresos corrientes a apenas un 6 %.

"Hemos demostrado que el uso del dinero, en el caso de la Prefectura del Guayas, es absolutamente eficiente, tanto como la nómina que está a nuestro cargo porque nos estamos tecnificando cada vez más", enfatizó Marcela Aguiñaga durante su intervención.

Según Prefectura, este manejo cumple con las reglas fiscales del COOTAD, que permite hasta un 30% en gastos corrientes provenientes de transferencias territoriales; sin embargo, la Prefectura utilizará solo un 15,9% en este rubro, maximizando los fondos para obras.

El desglose del Plan Anual de Inversiones presentado por el equipo financiero prioriza la infraestructura vial y la seguridad, respondiendo a las necesidades urgentes de los cantones de la provincia:

Infraestructura: Se asignan más de $ 259 millones para vialidad y obras civiles.

Seguridad y Área Social: Una inversión conjunta que supera los $ 22 millones.

Desarrollo Productivo: Aproximadamente $ 20 millones para reactivación económica.

El financiamiento de estos 400 millones se estructura a través de ingresos propios, transferencias del Modelo de Equidad Territorial y créditos con multilaterales como la CAF y el BIRF. En este cálculo también se incluye la deuda pendiente que mantiene el Gobierno Nacional con la provincia, cifra que ronda los $60 millones.

