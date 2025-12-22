‘Final Feliz’: Javier Neira y Lucas Arnau presentan su primera colaboración musical

La canción, primera colaboración entre el cantautor ecuatoriano y el artista colombiano, aborda el cierre de una relación

Javier Neira y Lucas Arnau estrenaron Final Feliz, su primera colaboración musical, una canción que aborda el cierre emocional de una relación y las preguntas que deja la ausencia. El tema nació tras un encuentro casual entre ambos artistas en Guayaquil y fue producido entre Ecuador y Colombia, con un videoclip grabado en el barrio Las Peñas que refuerza el tono melancólico e íntimo de la historia.

“¿Para qué sirven las horas si no las pasas aquí? ¿Para qué una cama grande si no vienes a dormir?Prefiero todo contigo, no quiero nada sin ti. ¿Pa’ qué escribir una historia si no hay un final feliz?”

Con esos versos se abre 'Final Feliz', la canción que reúne por primera vez al cantautor ecuatoriano Javier Neira y al artista colombiano Lucas Arnau. La letra plantea preguntas que giran alrededor de la ausencia, la rutina compartida que se rompe y el intento de comprender un final inevitable. La canción se mueve en el terreno del cierre emocional de una relación, cuando la historia ya no puede continuar, pero los recuerdos siguen ocupando un espacio importante.

La colaboración surgió de manera espontánea. Ambos artistas coincidieron como invitados especiales en el concierto de Juan Fernando Velasco en Guayaquil, durante la gira Julio Eterno. “Esto es una colaboración soñada para mí porque Lucas Arnau es un artista que yo siempre admiré mucho, lo escuché toda mi vida”, relató Neira. “Se dio de una manera súper orgánica, y yo creo que las mejores cosas siempre son orgánicas”. Durante el traslado a la prueba de sonido compartieron tiempo y conversación. “Nos pusieron en la misma van, empezamos a conversar y me cayó increíble porque es un tipazo. Escuchó mi música, me dijo que ya había oído mis canciones. A los diez minutos ya éramos panísimas y a los veinte ya estábamos diciendo: ‘hay que grabar una canción juntos’”.

Del dicho al hecho

Tras ese encuentro inicial, cada uno continuó con su agenda, pero la idea quedó planteada. Arnau le envió tres opciones de canciones para que eligiera cuál sería la colaboración. “Yo me enamoré de Final Feliz”, explicó. “Escuché la letra y dije: ‘esto es algo que yo podría cantar porque es algo que yo podría escribir’. Es una canción romántica, honesta, que habla de cuando te deja tu pareja o cuando alguien no te para bola y tú te preguntas: ‘¿para qué sirven las horas si tú no estás aquí?, ¿para qué una cama grande si no vienes a dormir?’”.

El proceso de producción se desarrolló en tiempo récord. “En dos semanas y media ya estaba prácticamente lista”, indicó el cantante. La producción musical se trabajó desde Medellín, mientras que Arnau grabó su voz en Guayaquil y Neira lo hizo desde Cuenca. “Gracias a la tecnología ahora tenemos chance de trabajar rapidísimo”, señaló. Una vez terminada la canción, ambos decidieron que el video debía grabarse en Ecuador.

El videoclip se rodó en el barrio Las Peñas, en Guayaquil, un espacio elegido por su valor visual y simbólico. “Es un sector maravilloso, súper artístico, súper colorido, que iba muy bien con la canción”, señaló. El rodaje se realizó en una sola jornada y buscó acompañar el tono melancólico del tema.

Desde su lanzamiento, la respuesta del público fue inmediata. “Ha sido una locura por todo lado”, afirmó Neira. “Uno, porque la canción conecta mucho, y dos, porque mucha de la gente que me sigue también era fanática de Lucas. Era un junte que por ahí no se lo esperaban, pero que cuando pasó dijeron: ‘qué maravilla que se dio’”

Con la música en la sangre

Javier Neira nació en Cuenca en 1995 y comenzó su camino musical desde la infancia. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria ha desarrollado una carrera constante, marcada por la exploración de distintos géneros y formatos. Ha lanzado EP y sencillos, ha participado en festivales, giras y colaboraciones, y ha compartido escenario con artistas nacionales e internacionales como Juan Fernando Velasco, Maluma, J Balvin, Carlos Vives, Melendi y Silvestre Dangond. Su música ha sido escuchada en Ecuador y también en países como Colombia, Estados Unidos y Canadá.

En 2024, el músico presentó el EP Diciembre, un proyecto dedicado a la Navidad y al fin de año desde una mirada ecuatoriana.

“Yo soy enamorado de Ecuador y para mí diciembre es el mejor mes del año. Amo la Navidad, amo fin de año, así que dije: voy a juntar las dos cosas que más amo”, contó.

El disco incluye villancicos ecuatorianos y canciones propias que dialogan con costumbres familiares y tradiciones locales.

“Hablábamos de las tradiciones, de la ropa interior de colores, de las uvas, de cosas que yo hacía en mi casa. Cuando la gente escuchaba los villancicos sentía que volvía a la casa de la abuelita”, recordó. Su idea es continuar el proyecto con nuevos lanzamientos cada diciembre.

Mirar hacia el futuro

De cara a 2026, el cantante trabaja en un nuevo álbum titulado Equasoul. “Tiene que ver todo con el propósito”, explicó. “La idea es seguir buscando géneros ecuatorianos que hay por descubrir y ponerlos un poco en el mainstream, mezclarlos con cosas que están de moda, pero siempre con sonido y alma ecuatoriana”.

El proyecto incluirá nuevas colaboraciones y estará acompañado por una gira internacional que comenzará en Estados Unidos, con presentaciones previstas en varias ciudades.

