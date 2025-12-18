Naiza: "Hay que soltar y dejar ir"

La cantante cierra el año con proyección internacional, momentos que la marcaron y un regalo especial para sus fans

Después de su paso por suelo extranjero, la cantante ecuatoriana Naiza regresó al país y compartió con EXPRESIONES momentos especiales junto a sus compañeros de cuatro patas. Sus dos huskies, Men y Apolo, y Kenzo, su pomerania, quien se robó la atención por ser un perfecto fotogénico, fueron los protagonistas de una sesión especial de fotos tras su retorno a casa, luego de su participación en la celebración de la Hispanidad 2025, en Madrid.

Este episodio marcó un antes y un después en la carrera de la artista. Aunque ya se había presentado en la ciudad española en 2023, esta vez el reto fue distinto: un escenario más grande, mayor número de asistentes y un espectáculo completo en el que fue la única protagonista.

“No había visto la cantidad de gente hasta que salí. Solo escuchaba el ruido. Cuando me giré y vi todo lleno, me quedé en shock. Fue como treparme a un escenario por primera vez, aunque ya tenía experiencia. Esta vez era distinto: era un show completo que tenía que sostener de principio a fin”, afirmó Naiza.

¿Cómo fue el retorno al país?

El regreso a Ecuador, tras su estancia en España, fue, según confiesa la artista, una de las partes más difíciles del proceso. “No me quería ir. Me sentí muy feliz, muy valorada. Es un medio que respeta mucho al arte”, señaló, sin dejar de resaltar el vínculo con su país. “Sentir el respaldo de Ecuador estando afuera fue muy emotivo. Me recordó que sigue siendo mi hogar”.

¿Qué le regalaría Naiza a su público?

En medio de las celebraciones navideñas, Naiza decidió cerrar el año con un regalo especial para su público: el lanzamiento de Como antes, una colaboración junto al cantante mexicano Axel Muñiz.

“Sabemos que diciembre no es una fecha ideal para estrenar música, pero quisimos regalarles algo a nuestros seguidores para cerrar el año”, comentó.

Naiza junto a Kenzo, su pomerania. Juntos comparten un momento especial en 'mood' navideño. GERARDO MENOSCAL

El 2025 fue la recopilación perfecta en su carrera. La artista cumplió metas que superaron sus propias expectativas, desde su participación en MasterChef hasta viajes y presentaciones internacionales, reforzando su crecimiento dentro y fuera de los escenarios.

Este recorrido también ha venido acompañado de una evolución personal. Naiza reconoce que la madurez es la mayor transformación en su camino artístico. “Antes era más ingenua, pensaba que la vida artística era como en Hannah Montana. Hoy sé que es un trabajo fuerte. Le diría a mi yo de hace años: ‘Tranquila, no te apresures, todo llega a su tiempo’”.

¿Con cuál de tus temas defines este 2025?

Todo lo vivido durante el año, la artista lo resume en Volver a verte, una de sus canciones, que se convierte en un símbolo de su 2025. El tema representa, en palabras de la cantante, “soltar, crecer y cerrar ciclos. Así empecé y así termino este año”.

Con nueva música y un adelanto especial de Sombras, un futuro lanzamiento, además de escenarios internacionales en puerta, Naiza se despide del año afirmando que su carrera avanza con pasos firmes.

