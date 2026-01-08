Cristian Zamora vs. Contraloría: nuevo impasse por informe borrador

La nueva controversia ocurre ante el control a contratos de la construcción de tres hospitales municipales

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora criticó un informe borrador de la Contraloría General del Estado sobre los contratos de hospitales municipales.

Un nuevo impasse ocurre entre el alcalde de Cuenca y la Contraloría General del Estado ante el informe borrador sobre la construcción de tres hospitales municipales.

El alcalde Cristian Zamora publicó en su cuenta de X y emitió varias declaraciones en medios locales un duro mensaje en contra de un supuesto informe borrador de un nuevo examen especial a las obras de su gestión

RELACIONADAS Se investiga supuesto caso de concusión en informe de los radares de Cuenca

Qué dijo el alcalde



Zamora llamó a la Contraloría "alfombra" y señaló que es "obediente al poder político" ante la supuesta conclusión del informe borrador. Según el burgomaestre la Contraloría estipula que "el Municipio no tenía que hacer hospitales en las zonas con mayor desigualdad".

Además, adjuntó una imagen con un pequeño extracto del supuesto informe borrador que puntualiza: "no existe disposición alguna que sustente la construcción de tres hospitales básicos de segundo nivel en parroquias rurales; en razón de que, el modelo territorial establece expresamente que el área rural sea atendida mediante el fortalecimiento de primer nivel de atención, a través de centros de salud.

Finalmente, se establece que el ejecutor de la infraestructura hospitalaria y atención de salud le corresponde al Ministerio de Salud Pública". Así, criticó la poca capacidad que tiene en la actualidad el sistema de salud pública del país. "Se atreven a decir que debíamos esperar a que el Ministerio haga cuando no pueden ni con paracetamoles".

Respuesta de la Contraloría



La CGE respondió a las declaraciones de Zamora puntualizando que "el examen especial relacionado con los procesos de contratación vinculados a hospitales en la provincia del Azuay se encuentra en ejecución".

Además, se detalló que -el 30 de diciembre de 2025- las partes interesadas fueron notificadas con los resultados provisionales y que el mismo "no constituye un pronunciamiento definitivo" y que el informe final se emitirá una vez que se concluyan todas las etapas.

Radares de Cuenca: Contraloría establece indicios penales en contrato de la EMOV EP Leer más

La CGE finaliza su mensaje rechazando "cualquier acto de intimidación o presión indebida hacia los auditores y servidores, y reafirma que no tolerará conductas que atenten contra la ética, la legalidad y la función pública".

Sin embargo, tras dicha publicación Zamora volvió a postear en contra de la CGE señalando: "yo tampoco toleraré sus inherencias y persecuciones, nos vemos en los tribunales".

Además, volvió a catalogar a la institución como un agente de ataque político llamándola "caja de resonancia de los actores políticos, disimulen".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!