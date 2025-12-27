Alcalde Zamora sobre informe de Contraloría: "Nadie nos va a decir cómo administrar"

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, reaccionó al informe de la Contraloría General del Estado, que determinó indicios de responsabilidad penal en varios procesos de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP).

Las responsabilidades determinadas por la Contraloría se desprenden del incumplimiento de recomendaciones de informes anteriores para recuperar valores pagados en exceso a trabajadores, la creación sin sustento y conflicto de intereses en el cargo de Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos, así como la presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales juradas y la falta de supervisión en el reclutamiento y contratación de personal.

Un nuevo informe, con indicios de responsabilidad penal, de la Contraloría General del Estado, salpica a una empresa municipal de Cuenca.



Alcalde de Cuenca dice que los sueldos no se pueden tocar

A través de su cuenta de X, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, rechazó el informe con indicios penales de la Contraloría y recordó que los sueldos de los trabajadores están protegidos por la propia Constitución del Ecuador. También adelantó que apelarán la decisión del organismo.

"He dado la instrucción de que se apele a la justicia tamaño dislate de los auditores, en este país el trabajo gratuito no existe y se les olvidó leer la norma suprema donde los salarios son inalienables e irrenunciables y los funcionarios han trabajado y cobrado sus haberes", acotó.

Zamora, además, sostuvo que no hay irregularidades en los pagos, pues sí se realizaron los trabajos: "Sin duda alguna en la etapa judicial correspondiente la justicia archivará esta barbaridad de recomendación en contra de funcionarios respecto de sus sueldos entre los períodos 2021 al 2025. En mi administración nadie les va a pedir resarcir nada de sus sueldos bien ganados, tranquilidad a todos esos funcionarios y he dispuesto la empresa les defienda a todos ellos ante estos dislates".

Alcalde de Cuenca recuerda que los municipios son autónomos

Por otro lado, respecto a la supuesta creación irregular del cargo de Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos, el alcalde Zamora recordó que los municipios son autónomos y que pueden crear o eliminar cargos o direcciones.

"nosotros veremos que cargos se crean o se eliminan, aquí somos autónomos y no permitiremos injerencia de nadie, en nuestra estructura mandamos nosotros en función de la ley, si no les gusta lamento mucho aquí se administra como consideremos y con los resultados que están a la vista".

Además, dejó un mensaje claro para la Contraloría: "Dispongo que se haga un nuevo análisis y creemos o eliminemos los cargos que a nosotros nos corresponde hacer como administradores donde nadie puede venir a decir como administrar lo que en ley estamos facultados".

Los hallazgos de Contraloría en los procesos de Etapa EP

Según informó la Contraloría, los indicios penales se desprenden de un examen especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, selección y contratación de personal, evaluación del desempeño, inducción, formación, capacitación y al pago de remuneraciones, entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.

La auditoría dio seguimiento al cumplimiento de seis recomendaciones contenidas en un informe anterior determinándose que dos de las recomendaciones no se cumplieron. Etapa EP debía disponer acciones de seguimiento y coordinación entre las áreas de Gerencia General y Gestión de Talento Humano para recuperar valores pagados en exceso por concepto del décimo tercer sueldo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Un saldo que suma 245.501,84 dólares por recuperar.

El examen especial de la Contraloría también observó que la creación del cargo de Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos, en junio de 2023, se realizó sin sustento técnico y sin considerar la normativa interna de talento humano dejando expuesta a la empresa a posibles acciones judiciales. Según la auditoría que quien ocupaba este cargo incurrió en inhabilidad por el parentesco, en primer grado de afinidad, en este caso con un concejal urbano del cantón Cuenca,

