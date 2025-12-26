Contraloría fiscalizará hospital del IESS en Santo Domingo tras denuncia legislativa

Viviana Veloz de la RC impulsó el control por desabastecimiento, pagos a privados y reclamos de afiliados y pensionistas

Las denuncias por falta de medicinas, carencia de insumos y afectaciones a afiliados y pensionistas impulsaron el pedido de Viviana Veloz. La asambleísta de la Revolución Ciudadana elevó la solicitud ante la Contraloría General del Estado. El reclamo se da en un escenario de quejas constantes por la atención en el hospital del IESS. Según la legisladora, el abandono estatal no puede ser normalizado. “La fiscalización avanza, aunque al Estado le incomode”, afirmó Veloz tras conocer la respuesta oficial.

La presidenta de la Comisión de la Niñez sostuvo que el control no es negociable. “Cuando el Estado abandona, la fiscalización no se negocia”, señaló. También advirtió que “cuando faltan medicinas, el silencio no es opción”.

Examen especial al hospital del IESS de Santo Domingo

La Contraloría General del Estado confirmó que realizará un examen especial al hospital del IESS. El anuncio consta en el oficio N.º 3500-DNPyEI-AGPSyEI-2025, fechado el 19 de diciembre de 2025. El documento responde a un requerimiento enviado desde la Asamblea Nacional. La revisión se realizará considerando la capacidad operativa de la entidad de control.

El organismo precisó que el examen se ejecutará en el primer semestre de 2026. El análisis incluirá la derivación y el pago a prestadores privados de salud. También se revisarán servicios brindados a afiliados y pensionistas. Estos puntos ya habían sido mencionados en respuestas previas de la institución.

Denuncias, pagos y atención bajo la lupa

El hospital del IESS de Santo Domingo ha sido señalado por múltiples reclamos ciudadanos. Usuarios denuncian problemas recurrentes en el acceso a medicinas e insumos. A esto se suman cuestionamientos sobre pagos a prestadores privados. La Contraloría incorporará estos elementos dentro del examen especial anunciado.

Para Veloz, el control responde a una realidad que afecta directamente a los pacientes. La legisladora sostiene que las denuncias reflejan una crisis sostenida en la atención. El examen especial se convierte en una herramienta de seguimiento institucional. La fiscalización marcará un nuevo capítulo en el control al sistema de salud.

Investigación fiscal contra Veloz en medio del proceso de control

Este proceso de fiscalización se desarrolla mientras la legisladora Viviana Veloz enfrenta una investigación previa en Fiscalía. La asambleísta de la Revolución Ciudadana fue notificada por presuntos delitos como traición a la patria y conspiración. También se mencionan cargos como sedición, atentado contra operaciones policiales y militares. Además, se incluye usurpación y retención ilegal de mando.

La notificación corresponde a un impulso fiscal que, según Veloz, llega casi un año después de presentada la denuncia. La legisladora difundió el documento a través de su cuenta oficial en la red social X. Asegura que la Fiscalía General del Estado actúa “a conveniencia” en su contra. Vincula el avance del proceso con su impulso a la fiscalización del caso HealthBird.

La denuncia fue presentada el 4 de enero de 2025 por exigir el cumplimiento de la normativa electoral sobre licencias. En ese momento, se debatía si el presidente Daniel Noboa debía tomar licencia para la campaña presidencial. El contexto coincidía con la tensa relación política entre Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. El tema marcó el inicio de la campaña electoral para las elecciones de febrero.

“La Fiscalía demuestra una agilidad selectiva: rápida para perseguir opositores, lenta para lo demás”, escribió Veloz. La asambleísta sostuvo que el proceso se reactiva “casualmente” mientras avanza en tareas de control político. Indicó que la notificación fue emitida para el 29 de diciembre de 2025 con fines intimidatorios. También mencionó la fiscalización del caso HealthBird y un pedido de juicio político en curso.

En su publicación, Veloz cerró con un mensaje dirigido al presidente de la República. “Presidente Noboa: no les tengo miedo”, afirmó la legisladora correísta. Recordó que ya enfrentó persecuciones políticas en el pasado. “Volvería a hacerlo por mi país”, concluyó en su mensaje público.

