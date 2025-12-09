Correísmo exige a CNT transparentar el acuerdo con HealthBird y alerta sobre riesgos

La polémica por el acuerdo entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la empresa estadounidense HealthBird volvió a encender las alertas en la Asamblea. La presidenta de la Comisión de la Niñez y asambleísta por RC, Viviana Veloz, envió un oficio formal solicitando información detallada sobre este vínculo comercial. La legisladora sostiene que las propias declaraciones del Director del Sercop revelan inconsistencias y posibles riesgos. “Este Gobierno sigue operando entre sombras”, afirmó.

Veloz cuestionó públicamente la gestión estatal en este caso y comparó el proceder con otros contratos polémicos. “Otra vez el mismo libreto de contratos sombríos, improvisación y riesgos millonarios como PROGEN”, señaló al pedir explicaciones inmediatas por la alianza con HealthBird. Su oficio, ingresado el 9 de diciembre, exige transparencia total en un acuerdo cuyo contenido aún no ha sido difundido.

Acuerdo HealthBird: pedidos de transparencia

En el documento dirigido al gerente subrogante de CNT, Ronald Spina, la legisladora solicita la copia certificada del acuerdo, todos sus anexos y cualquier instrumento complementario. La asambleísta argumenta que la fiscalización se sustenta en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución y en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El pedido nace tras declaraciones públicas del director del SERCOP, José Neira, sobre este convenio.

Además del contrato, Veloz requiere el detalle pormenorizado de los gastos, inversiones, desembolsos y compromisos asumidos por CNT desde el inicio de la alianza. También pide que se identifique si existió participación de otra institución pública en la negociación y, de ser así, qué responsabilidades adquirió cada entidad. El objetivo, señala en su oficio, es “garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”.

Costos, implementación y contrato de CNT Salud

La legisladora también exige un informe sobre los costos vinculados a la instalación, implementación y funcionamiento del sistema o infraestructura tecnológica relacionada con HealthBird. El análisis incluiría procesos internos, pagos y recursos asignados a la plataforma involucrada en esta alianza estratégica.

Otro punto del oficio aborda si existen contratos adicionales, públicos o privados, asociados a la empresa estadounidense. De ser así, demanda que se remitan copias certificadas. Finalmente, solicita un reporte detallado de los gastos incurridos para desarrollar la aplicación CNT Salud, cuyo objetivo era agilizar citas médicas del Ministerio de Salud. El pedido busca esclarecer si esta plataforma guarda vínculo con HealthBird y cómo se manejaron los pagos correspondientes.

CNT rompe el silencio tras la salida de HealthBird

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) se pronunció finalmente sobre el acuerdo con HealthBird, luego de que la empresa anunciara en redes sociales que dejará el país. El pronunciamiento se emitió el 8 de diciembre, casi un mes después de que el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, mencionara públicamente esta relación. Según CNT, la compañía estadounidense decidió “de manera unilateral” no continuar sus actividades en Ecuador.

En su comunicado, CNT sostuvo que la alianza no implicó impacto presupuestario y aseguró haber sido víctima de “versiones imprecisas y señalamientos injustificados”. Sin embargo, la entidad nunca detalló con claridad qué tipo de trabajo realizaba junto a HealthBird, pese a que la empresa fue mencionada reiteradamente por el presidente Daniel Noboa en distintos espacios públicos.

Contraloría investigará el convenio comercial

El 2 de diciembre, Veloz informó que la Contraloría respondió a su pedido de examinar el contrato. Sin embargo, cuestionó que solo se haya iniciado una verificación previa y consideró que el caso requiere acciones más profundas e inmediatas.

“Un contrato millonario, lleno de opacidad, exige control inmediato”, señaló Veloz, quien insistió en la necesidad de proteger los recursos del IESS. “Seguiré fiscalizando. Es mi deber constitucional y mi compromiso con el país”, afirmó. También rechazó intentos de intimidación: “El poder nos teme a nosotras”.

